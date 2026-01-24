الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - فونت يفتح النار: تشافي خُدع و"سنعيد ميسي"

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - فونت يفتح النار: تشافي خُدع و&quot;سنعيد ميسي&quot;
A-
A+

كرة القدم

2026-01-24 | 00:45
فيديو - فونت يفتح النار: تشافي خُدع و"سنعيد ميسي"

انتخابات النادي المقررة يوم 15 آذار - مارس ستكون استفتاءً

صعّد المرشح الرئاسي لنادي برشلونة، فيكتور فونت، لهجته تجاه الإدارة الحالية، معتبرًا أنّ انتخابات النادي المقررة يوم الأحد 15 آذار - مارس المقبل، ستكون استفتاءً بين استمرار نموذج جوان لابورتا أو تبنّي "نموذج برشلونة" الذي يدعو إليه، عبر حوكمة أكثر احترافًا وشفافية. 
وخلال نشاط انتخابي عقب تثبيت موعد الانتخابات، قال فونت إنّه من المؤسف أنّ أسماءً مرتبطة بتاريخ النادي مثل تشافي هرنانديز، وليونيل ميسي، ورونالد كومان شعرت بالخداع من قبل النادي، مضيفًا أنّ تشافي لا يريد العودة لأنّه يشعر بأنّه خُدع. 
وفي أبرز ما أثار الانتباه، أكد فونت أنّ أول شيء سيفعله هو الاتصال بليونيل ميسي، مشيرًا إلى أنّه يمتلك طريقة للوصول إليه هاتفيًا بشكل مباشر أو غير مباشر. 
وعندما سُئل عمّا إذا كان قد تحدّث مع ميسي، أجاب بأنّه وفريقه قاموا بكلّ ما يجب على فريق سيحكم النادي خلال أشهر قليلة أن يفعله ليكون قادرًا على الاعتماد عليه. 
وقدم فونت ميسي بوصفه "ثلاثي الأبعاد"، لأنّه يمتلك قيمة رياضيّة، وقيمة اقتصاديّة - تجاريّة، وقيمة مؤسّسية، معتبرًا أنّ إعادة بناء الجسور معه جزء من مشروعه لإعادة وصل النادي بأساطيره واستثمار رمزيّته داخل المؤسّسة وخارجها.



مقالات ذات صلة

فلورنتينو يمنح لابورتا طوق نجاة ضد ميسي وتشافي
2025-11-29

فلورنتينو يمنح لابورتا طوق نجاة ضد ميسي وتشافي

فيديو - تشافي سيمونز وقصة جدّته مع مرض ألزهايمر
00:44

فيديو - تشافي سيمونز وقصة جدّته مع مرض ألزهايمر

تشافي يردّ الصاع لرئيس برشلونة .. صاعين
2025-11-18

تشافي يردّ الصاع لرئيس برشلونة .. صاعين

قرعة كأس ملك إسبانيا تعيد ذكرى هدف ميسي الأول
2026-01-20

قرعة كأس ملك إسبانيا تعيد ذكرى هدف ميسي الأول

فيديو - فونت يفتح النار: تشافي خُدع و"سنعيد ميسي"

رياضة

كرة القدم

برشلونة

فيكتور فونت

جوان لابورتا

ليونيل ميسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة لاعب كرة قدم فجأة وإحالة طبيبه للتحقيق
فيديو - تشافي سيمونز وقصة جدّته مع مرض ألزهايمر

اقرأ ايضا في كرة القدم

ابنة دينيس رودمان الأعلى دخلاً في كرة القدم
00:49

ابنة دينيس رودمان الأعلى دخلاً في كرة القدم

عقد جديد لمدة 3 سنوات مع واشنطن سبيريت

00:49

ابنة دينيس رودمان الأعلى دخلاً في كرة القدم

عقد جديد لمدة 3 سنوات مع واشنطن سبيريت

وفاة لاعب كرة قدم فجأة وإحالة طبيبه للتحقيق
00:48

وفاة لاعب كرة قدم فجأة وإحالة طبيبه للتحقيق

فتحت النيابة العامة في إيطاليا تحقيقًا

00:48

وفاة لاعب كرة قدم فجأة وإحالة طبيبه للتحقيق

فتحت النيابة العامة في إيطاليا تحقيقًا

فيديو - تشافي سيمونز وقصة جدّته مع مرض ألزهايمر
00:44

فيديو - تشافي سيمونز وقصة جدّته مع مرض ألزهايمر

سلّط نادي توتنهام هوتسبير الضوء على جانب إنساني مؤثر

00:44

فيديو - تشافي سيمونز وقصة جدّته مع مرض ألزهايمر

سلّط نادي توتنهام هوتسبير الضوء على جانب إنساني مؤثر

اخترنا لك
ابنة دينيس رودمان الأعلى دخلاً في كرة القدم
00:49
وفاة لاعب كرة قدم فجأة وإحالة طبيبه للتحقيق
00:48
فيديو - تشافي سيمونز وقصة جدّته مع مرض ألزهايمر
00:44
فيديو - اعتداء صادم على حكمة شابة
00:42

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026