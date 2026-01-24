🎦 المُرشح الرئاسي, فيكتور فونت:



صعّد المرشح الرئاسي لنادي ، فيكتور فونت، لهجته تجاه الإدارة الحالية، معتبرًا أنّ انتخابات النادي المقررة 15 آذار - المقبل، ستكون استفتاءً بين استمرار نموذج أو تبنّي "نموذج برشلونة" الذي يدعو إليه، عبر حوكمة أكثر احترافًا وشفافية.وخلال نشاط انتخابي عقب تثبيت موعد الانتخابات، قال فونت إنّه من المؤسف أنّ أسماءً مرتبطة بتاريخ النادي مثل هرنانديز، وليونيل ، ورونالد كومان شعرت بالخداع من قبل النادي، مضيفًا أنّ تشافي لا يريد العودة لأنّه يشعر بأنّه خُدع.وفي أبرز ما أثار الانتباه، أكد فونت أنّ أول شيء سيفعله هو الاتصال بليونيل ميسي، مشيرًا إلى أنّه يمتلك طريقة للوصول إليه هاتفيًا بشكل مباشر أو غير مباشر.وعندما سُئل عمّا إذا كان قد تحدّث مع ميسي، أجاب بأنّه وفريقه قاموا بكلّ ما يجب على فريق سيحكم النادي خلال أشهر قليلة أن يفعله ليكون قادرًا على الاعتماد عليه.وقدم فونت ميسي بوصفه "ثلاثي الأبعاد"، لأنّه يمتلك قيمة رياضيّة، وقيمة اقتصاديّة - تجاريّة، وقيمة مؤسّسية، معتبرًا أنّ إعادة بناء الجسور معه جزء من مشروعه لإعادة وصل النادي بأساطيره واستثمار رمزيّته داخل المؤسّسة وخارجها.