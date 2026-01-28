الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - ووكر يفاجئ فتاة في عيد ميلادها

فيديو - ووكر يفاجئ فتاة في عيد ميلادها
كرة القدم

2026-01-28 | 00:45
فيديو - ووكر يفاجئ فتاة في عيد ميلادها

فاجأ مشجعة مصابة بمرض بالحضور إلى عيد ميلادها

انتشر مقطع فيديو يُظهر سام ووكر، حارس مرمى برادفورد سيتي، وهو يفاجئ مشجعة مصابة بمرض عبر الحضور شخصيًا إلى حفل عيد ميلادها، في لقطة لاقت إشادة واسعة بوصفها بادرة إنسانية تعكس قرب اللاعبين من جماهيرهم. 
ودخل ووكر إلى المكان وسط أجواء احتفالية، قبل أن تأتي الفتاة المحتفى بها تشاركه لحظات قصيرة من التهنئة والتقاط الصور، بينما تفاعل الحضور مع المفاجأة التي بدت غير متوقعة. 
وتأتي هذه اللفتة في سياق مبادرات متكررة من لاعبي الأندية الإنجليزية لتعزيز العلاقة مع الجمهور خارج المستطيل الأخضر، خصوصًا مع المشجعين الصغار، عبر زيارات مفاجئة أو رسائل تهنئة أو لقاءات قصيرة. 



