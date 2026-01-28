فيديو - ووكر يفاجئ فتاة في عيد ميلادها

Bradford goalkeeper Sam recently surprised a young fan by turning up at their birthday party.



Absolutely love stuff like this, fair play to him for giving her and her family a memories they’ll never forget.



انتشر مقطع فيديو يُظهر سام ، حارس مرمى برادفورد سيتي، وهو يفاجئ مشجعة مصابة بمرض عبر الحضور شخصيًا إلى حفل عيد ميلادها، في لقطة لاقت إشادة بوصفها بادرة إنسانية تعكس قرب اللاعبين من جماهيرهم.ودخل ووكر إلى المكان وسط أجواء احتفالية، قبل أن تأتي الفتاة المحتفى بها تشاركه لحظات قصيرة من التهنئة والتقاط الصور، بينما تفاعل الحضور مع المفاجأة التي بدت غير متوقعة.وتأتي هذه اللفتة في سياق مبادرات متكررة من لاعبي الأندية لتعزيز العلاقة مع الجمهور خارج المستطيل الأخضر، خصوصًا مع المشجعين الصغار، عبر زيارات مفاجئة أو رسائل تهنئة أو لقاءات قصيرة.