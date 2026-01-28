فيديو - ووكر يفاجئ فتاة في عيد ميلادها

انتشر مقطع فيديو يُظهر سام ووكر
، حارس مرمى برادفورد سيتي، وهو يفاجئ مشجعة مصابة بمرض عبر الحضور شخصيًا إلى حفل عيد ميلادها، في لقطة لاقت إشادة واسعة
بوصفها بادرة إنسانية تعكس قرب اللاعبين من جماهيرهم.
ودخل ووكر إلى المكان وسط أجواء احتفالية، قبل أن تأتي الفتاة المحتفى بها تشاركه لحظات قصيرة من التهنئة والتقاط الصور، بينما تفاعل الحضور مع المفاجأة التي بدت غير متوقعة.
وتأتي هذه اللفتة في سياق مبادرات متكررة من لاعبي الأندية الإنجليزية
لتعزيز العلاقة مع الجمهور خارج المستطيل الأخضر، خصوصًا مع المشجعين الصغار، عبر زيارات مفاجئة أو رسائل تهنئة أو لقاءات قصيرة.