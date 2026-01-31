ميكيل أرتيتا يكتب رقماً تاريخياً

بلغ ميكيل أرتيتا الانتصار رقم 200 في مسيرته كمدرب لأرسنال، بعدما حسم فريقه مواجهة كايرات بنتيجة (3-2) على ملعب ، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الختامية من مرحلة الدوري في .

وأضفى توقيت الإنجاز قيمة إضافية على الرقم، إذ جاء في ليلةٍ أنهى فيها مرحلة الدوري في البطولة القارية بسجل كامل من الانتصارات، ما عزّز من دلالة "الفوز رقم 200" باعتباره امتدادًا لمسار نتائج مستمر لا مجرد محطة رقمية معزولة.

ووصل أرتيتا إلى 200 فوز في مباراته رقم 326 في جميع المسابقات، مع احتساب الانتصارات التي حُسمت عبر ركلات الترجيح ضمن هذا الرقم، وهو تفصيل مهم عند مقارنة السجلات عبر الفترات المختلفة.

وتشير بيانات النادي نفسها إلى أن أرتيتا يملك نسبة فوز 61.4%، وهي الأعلى في تاريخ مدربي النادي، متقدمًا على جميع من سبقوه في المنصب، وتُقرأ هذه النسبة على أنها مؤشر على ثبات النتائج عبر عينة كبيرة من المباريات، لا على فترة قصيرة قابلة للتقلب.





