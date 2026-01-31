الأخبار
بالفيديو
ميكيل أرتيتا يكتب رقماً تاريخياً

ميكيل أرتيتا يكتب رقماً تاريخياً
كرة القدم

2026-01-31 | 04:38
ميكيل أرتيتا يكتب رقماً تاريخياً

بلغ ميكيل أرتيتا الانتصار رقم 200 في مسيرته كمدرب لأرسنال

بلغ ميكيل أرتيتا الانتصار رقم 200 في مسيرته كمدرب لأرسنال، بعدما حسم فريقه مواجهة كايرات ألماتي بنتيجة (3-2) على ملعب الإمارات، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الختامية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.
وأضفى توقيت الإنجاز قيمة إضافية على الرقم، إذ جاء في ليلةٍ أنهى فيها أرسنال مرحلة الدوري في البطولة القارية بسجل كامل من الانتصارات، ما عزّز من دلالة "الفوز رقم 200" باعتباره امتدادًا لمسار نتائج مستمر لا مجرد محطة رقمية معزولة.
ووصل أرتيتا إلى 200 فوز في مباراته رقم 326 في جميع المسابقات، مع احتساب الانتصارات التي حُسمت عبر ركلات الترجيح ضمن هذا الرقم، وهو تفصيل مهم عند مقارنة السجلات عبر الفترات المختلفة.
وتشير بيانات النادي نفسها إلى أن أرتيتا يملك نسبة فوز 61.4%، وهي الأعلى في تاريخ مدربي النادي، متقدمًا على جميع من سبقوه في المنصب، وتُقرأ هذه النسبة على أنها مؤشر على ثبات النتائج عبر عينة كبيرة من المباريات، لا على فترة قصيرة قابلة للتقلب.


مقايضة كاسادو لتخفيض ثمن راشفورد
اتفاق لتطوير مجمع سكني فاخر يحمل علامة (Barça) التجارية

فيديو - غرامة مالية على متصدر الدوري بسبب جدائل الشعر
05:17

فيديو - غرامة مالية على متصدر الدوري بسبب جدائل الشعر

بعد منشورات على حسابات نادي أمدسبور الرسمية

05:17

فيديو - غرامة مالية على متصدر الدوري بسبب جدائل الشعر

بعد منشورات على حسابات نادي أمدسبور الرسمية

الشعب السنغالي يجمع التبرعات لمدربه والأخير يُعلّق
05:15

الشعب السنغالي يجمع التبرعات لمدربه والأخير يُعلّق

بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

05:15

الشعب السنغالي يجمع التبرعات لمدربه والأخير يُعلّق

بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

برشلونة يفتتح 14 مباراة متأخراً
04:41

برشلونة يفتتح 14 مباراة متأخراً

سلّطت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على مؤشرٍ مُقلق

04:41

برشلونة يفتتح 14 مباراة متأخراً

سلّطت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على مؤشرٍ مُقلق

