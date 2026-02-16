جياني إنفانتينو ينال الجنسية اللبنانية

أصبح رئيس الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو مواطناً لبنانياً رسمياً

أصبح رئيس الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو مواطناً لبنانياً رسمياً، بعدما أتمّ إجراءات البصمة له ولعائلته في مقر والبلديات بحضور الحجار، ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر، والأمين العام للاتحاد جهاد الشحف.



وخلال اللقاء، قدّم إنفانتينو للحجّار قميصاً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حمل اسمه، إلى جانب هدية تذكارية من الاتحاد، في لفتة تعبّر عن عمق العلاقات والتقدير المتبادل. وخلال اللقاء، قدّم إنفانتينو للحجّار قميصاً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حمل اسمه، إلى جانب هدية تذكارية من الاتحاد، في لفتة تعبّر عن عمق العلاقات والتقدير المتبادل.

وأعرب إنفانتينو عن محبته للبنان واعتزازه بزيارته، مؤكداً حرصه على دعم كرة القدم وتعزيز التعاون مع الاتحاد اللبناني، فيما شدّد حيدر على أهمية هذه الزيارة ودورها في تعزيز حضور على الساحة الرياضية الدولية.



ويعقد إنفانتينو سلسلة لقاءات رسمية تشمل رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزيرة والرياضة الدكتورة نورا بايراقدريان، قبل أن يتوجه مباشرة إلى ليلاً بعد اختتام زيارته. ويعقد إنفانتينو سلسلة لقاءات رسمية تشمل رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزيرة والرياضة الدكتورة نورا بايراقدريان، قبل أن يتوجه مباشرة إلى ليلاً بعد اختتام زيارته.



وكان إنفانتينو قد وصل إلى في زيارة رسمية تستمر ليوم واحد، برفقة عائلته، حيث كان في استقباله حيدر والشحف، وممثل مكتب "فيفا" في دبي عصام السحيباني. وكان إنفانتينو قد وصل إلى في زيارة رسمية تستمر ليوم واحد، برفقة عائلته، حيث كان في استقباله حيدر والشحف، وممثل مكتب "فيفا" في دبي عصام السحيباني.