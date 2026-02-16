الأخبار
جياني إنفانتينو ينال الجنسية اللبنانية

جياني إنفانتينو ينال الجنسية اللبنانية
A-
A+

كرة القدم

2026-02-16 | 05:06
جياني إنفانتينو ينال الجنسية اللبنانية

أصبح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو مواطناً لبنانياً رسمياً

أصبح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو مواطناً لبنانياً رسمياً، بعدما أتمّ اليوم إجراءات البصمة له ولعائلته في مقر وزارة الداخلية والبلديات بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار، ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر، والأمين العام للاتحاد جهاد الشحف.
 

وخلال اللقاء، قدّم إنفانتينو للحجّار قميصاً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حمل اسمه، إلى جانب هدية تذكارية من الاتحاد، في لفتة تعبّر عن عمق العلاقات والتقدير المتبادل. 
وأعرب إنفانتينو عن محبته للبنان واعتزازه بزيارته، مؤكداً حرصه على دعم كرة القدم اللبنانية وتعزيز التعاون مع الاتحاد اللبناني، فيما شدّد حيدر على أهمية هذه الزيارة ودورها في تعزيز حضور لبنان على الساحة الرياضية الدولية.
 

ويعقد إنفانتينو سلسلة لقاءات رسمية تشمل رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقدريان، قبل أن يتوجه مباشرة إلى المطار ليلاً بعد اختتام زيارته.
 

وكان إنفانتينو قد وصل إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر ليوم واحد، برفقة عائلته، حيث كان في استقباله حيدر والشحف، وممثل مكتب "فيفا" في دبي عصام السحيباني. 
 

وخلال الاستقبال، قدّم حيدر لإنفانتينو قميص المنتخب اللبناني الذي حمل اسمه والرقم 9، في لفتة ترحيبية تعبّر عن عمق العلاقة بين الاتحادين اللبناني والدولي.

يُذكر أن إنفانتينو كان قد زار لبنان سابقاً في تشرين الثاني - نوفمبر 2025، حيث التقى رئيس الجمهورية، ووُعد حينها بالحصول على الجنسية اللبنانية، وهو ما تحقق اليوم وأصبح واقعاً.



