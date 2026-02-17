حمل اسم اسامة بن لادن وشقيقه اسم صدّام حسين!!

عاد اسم اللاعب أسامة فينلادن ليثير الاهتمام

عاد اسم لاعب البيروفي أسامة فينلادن (Osama Vinladen Jiménez López) ليثير الاهتمام من جديد، ليس بسبب لقطة داخل الملعب هذه المرة، بل بسبب قصته الشخصية الغريبة المرتبطة باسمه.

وجاء هذا الاسم متأثرًا مؤسس تنظيم ، مع اختلاف بسيط في الكتابة، بما يتماشى مع النطق الإسباني.

وبحسب ما تداوله الإعلام المحلي، فإن "غرابة الأسماء" لا تتوقف عنده وحده داخل العائلة، إذ يحمل شقيقه اسم (Sadam Huseín)، بينما كشف اللاعب أن والده كان يفكر بتسمية الابن الثالث ، لكن المولود الثالث جاء أنثى فتراجع عن الفكرة.

فينلادن، تحدث بصراحة عن أثر الاسم على حياته، قائلاً للصحافة البيروفية إن أصدقاءه كانوا يسخرون منه في البداية، قبل أن يتقبل الأمر مع الوقت "كان الأمر غير مريح بالنسبة لي في البداية، لكنك تتعلم أن تعيش معه"، مؤكدًا أنه ركّز على مسيرته كلاعب محترف بدل الانشغال بما يثيره اسمه من جدل.







