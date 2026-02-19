فيديو - بودو/غليمت يهزم الثلوج وإنتر ميلان في ليلة الأبطال الاستثنائية

Bodo/Glimt's Aspmyra Stadion will become the first ground in the Arctic Circle to host a knockout UCL game today ✨



This was the scene 48 hours prior, with Norwegian broadcaster NRK estimating 80 tons of snow had to be cleared from the artificial pitch ❄️pic.twitter.com/IMz8MHNgrh — Men in Blazers (@MenInBlazers) February 18, 2026

في ملحمة كروية امتزجت فيها تحديات الطبيعة ببراعة الأداء الرياضي، نجح نادي بودو/غليمت النرويجي في ترويض طموحات ضيفه إنتر ميلان بفوز ثمين ومستحق (٣-١) مساء أمس الأربعاء، ضمن ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي .وقد سبقت صافرة البداية عمليات "سباق مع الزمن" لإزالة نحو 80 طناً من الثلوج الكثيفة التي غطت محيط ملعب "أسبميرا ستاديون"، في يعكس قسوة الشتاء في أقصى شمال النرويج، إلّا أنّ أصحاب نجحوا بذكاء في تحويل هذه الظروف المناخية القاسية إلى ميزة تنافسيّة واضحة أربكت حسابات الفريق العريق.هذا الانتصار الملحمي اكد التفوق المطلق لبودو/غليمت في حصنه المنيع، إذ تشير إحصائيات إلى تحقيقه 11 فوزاً في آخر 16 مواجهة أوروبية بملعبه، حيث كان من أبرز ضحاياه مانشستر سيتي، ليثبت مجدداً أن حرارة الانتصارات في بودو كفيلة بإذابة أعتى ثلوج القارة العجوز.