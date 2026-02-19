فيديو - بودو/غليمت يهزم الثلوج وإنتر ميلان في ليلة الأبطال الاستثنائية

في ملحمة كروية امتزجت فيها تحديات الطبيعة ببراعة الأداء الرياضي، نجح نادي بودو/غليمت النرويجي في ترويض طموحات ضيفه إنتر ميلان بفوز ثمين ومستحق (٣-١) مساء أمس الأربعاء، ضمن ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
.
وقد سبقت صافرة البداية عمليات "سباق مع الزمن" لإزالة نحو 80 طناً من الثلوج الكثيفة التي غطت محيط ملعب "أسبميرا ستاديون"، في مشهد
يعكس قسوة الشتاء في أقصى شمال النرويج، إلّا أنّ أصحاب الأرض
نجحوا بذكاء في تحويل هذه الظروف المناخية القاسية إلى ميزة تنافسيّة واضحة أربكت حسابات الفريق الإيطالي
العريق.
هذا الانتصار الملحمي اكد التفوق المطلق لبودو/غليمت في حصنه المنيع، إذ تشير إحصائيات الاتحاد الأوروبي
إلى تحقيقه 11 فوزاً في آخر 16 مواجهة أوروبية بملعبه، حيث كان من أبرز ضحاياه مانشستر سيتي، ليثبت مجدداً أن حرارة الانتصارات في بودو كفيلة بإذابة أعتى ثلوج القارة العجوز.