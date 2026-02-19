عاجل
ريال بيتيس يبتكر أول قميص كرة قدم بعبق زهر البرتقال

كرة القدم

2026-02-19 | 00:15
في سابقة فريدة تدمج بين الابتكار الرياضي والوعي البيئي

في سابقة فريدة تدمج بين الابتكار الرياضي والوعي البيئي، أزاح نادي ريال بيتيس الستار عن قميص استثنائي سيخوض به مواجهته المرتقبة ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل.
وتأتي هذه الخطوة الجريئة كجزء محوري من مبادرة النادي البيئية الشهيرة "Forever Green"، لتعكس روح مدينة إشبيلية وهويّتها المرتبطة تاريخيّاً بأشجار البرتقال التي تزيّن شوارعها وساحاتها.
وتعاون النادي الأندلسي مع شركة "هومل" لإنتاج هذا الزيّ، معتمداً معايير تصنيع صديقة للبيئة بشكل كامل، حيث يتكّون النسيج من ألياف مستخلصة من قشور البرتقال ممزوجة بالسليلوز ومواد أخرى مُعاد تدويرها.
وتهدف هذه التوليفة إلى التأكيد على قيمة "الإرث الطبيعي الحضري"، مبرزةً الدور الحيوي الذي تلعبه المساحات الخضراء والأشجار في تحسين المناخ العام وجودة الحياة لسكّان المدن.
أمّا اللمسة السحرية في التصميم فتتمثل في أرقام اللاعبين، التي زودت بتقنية "اكشط واشتم" باستخدام أحبار عضوية مستدامة خالية من المواد الكيميائية الضارّة. ريال بيتيس يبتكر أول قميص كرة قدم بعبق زهر البرتقال 



