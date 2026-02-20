الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - نكهات سنغالية في مبادرة من النادي الدنماركي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - نكهات سنغالية في مبادرة من النادي الدنماركي
A-
A+

كرة القدم

2026-02-20 | 01:15
فيديو - نكهات سنغالية في مبادرة من النادي الدنماركي

مأدبة غداء خاصة اتسمت بالطابع السنغالي الأصيل

نظّم نادي إف سي ميتيلاند الدنماركي مأدبة غداء خاصة اتسمت بالطابع السنغالي الأصيل، وذلك ضمن مبادرة داخليّة مبتكرة تمنح كلّ لاعب في الفريق فرصة اختيار قائمة الطعام ليوم واحد بناءً على ثقافة بلده الأم. 
وجاء الدور في هذه المناسبة على المدافع السنغالي عثمان دياو، الذي وقع اختياره على مجموعة من الأطباق التقليدية لتقديمها لزملائه في أجواء ودّيّة للغاية داخل أروقة النادي، ما أضفى لمسة إنسانيّة وتفاعلية بعيداً عن ضغوط الملاعب والمنافسات الرسمية الصارمة.
وتعكس هذه الخطوة، التي حظيت باهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي، توجهاً متزايداً لدى الأندية الأوروبية للاهتمام بتفاصيل الحياة اليومية والرفاهية النفسية للاعبين.
كما تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز روح الاندماج وتبادل الخبرات الثقافية بين اللاعبين القادمين من خلفيّات وجنسيّات متنوّعة، حيث تتحوّل وجبة الغداء إلى مساحة حيوية للتقارب داخل غرفة الملابس والتعرف على عادات الزملاء وتقاليدهم بعمق أكبر. 




مقالات ذات صلة

تعرفوا على نكهات فاريا الأصيلة في حلقة جديدة من "العودة الى النملية" الآن على الجديد
2026-02-14

تعرفوا على نكهات فاريا الأصيلة في حلقة جديدة من "العودة الى النملية" الآن على الجديد

الشعب السنغالي يجمع التبرعات لمدربه والأخير يُعلّق
2026-01-31

الشعب السنغالي يجمع التبرعات لمدربه والأخير يُعلّق

الرئيس السنغالي احتفل بلقب أمم أفريقيا مع زوجتيه
2026-01-23

الرئيس السنغالي احتفل بلقب أمم أفريقيا مع زوجتيه

فيديو - نكهات سنغالية في مبادرة من النادي الدنماركي

رياضة

كرة القدم

إف سي ميتيلاند

عثمان دياو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - مسعود أوزيل في بنغلادش مع أطفال الروهينغا
فيديو – النجم الإيطالي كشف عن جنس مولوده بطريقة مبتكرة

اقرأ ايضا في كرة القدم

10 أيام من الإثارة: برشلونة يواجه ريال مدريد في ثلاث كلاسيكيات نارية
01:18

10 أيام من الإثارة: برشلونة يواجه ريال مدريد في ثلاث كلاسيكيات نارية

سلسلة استثنائية وتاريخية من مباريات "الكلاسيكو"

01:18

10 أيام من الإثارة: برشلونة يواجه ريال مدريد في ثلاث كلاسيكيات نارية

سلسلة استثنائية وتاريخية من مباريات "الكلاسيكو"

فيديو - مسعود أوزيل في بنغلادش مع أطفال الروهينغا
01:17

فيديو - مسعود أوزيل في بنغلادش مع أطفال الروهينغا

قضى النجم الألماني السابق يومه بين لاجئي الروهينغا

01:17

فيديو - مسعود أوزيل في بنغلادش مع أطفال الروهينغا

قضى النجم الألماني السابق يومه بين لاجئي الروهينغا

فيديو – النجم الإيطالي كشف عن جنس مولوده بطريقة مبتكرة
01:14

فيديو – النجم الإيطالي كشف عن جنس مولوده بطريقة مبتكرة

ابتكر الظهير الإيطالي طريقة غير معتادة للإعلان عن جنس مولوده

01:14

فيديو – النجم الإيطالي كشف عن جنس مولوده بطريقة مبتكرة

ابتكر الظهير الإيطالي طريقة غير معتادة للإعلان عن جنس مولوده

اخترنا لك
10 أيام من الإثارة: برشلونة يواجه ريال مدريد في ثلاث كلاسيكيات نارية
01:18
فيديو - مسعود أوزيل في بنغلادش مع أطفال الروهينغا
01:17
فيديو – النجم الإيطالي كشف عن جنس مولوده بطريقة مبتكرة
01:14
فيديو - بايرن ميونيخ يتحدى الثلوج لمواجهة آينتراخت فرانكفورت
01:13

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026