الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - مسعود أوزيل في بنغلادش مع أطفال الروهينغا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - مسعود أوزيل في بنغلادش مع أطفال الروهينغا
A-
A+

كرة القدم

2026-02-20 | 01:17
فيديو - مسعود أوزيل في بنغلادش مع أطفال الروهينغا

قضى النجم الألماني السابق يومه بين لاجئي الروهينغا

قضى النجم الألماني السابق، مسعود أوزيل، يومه بين لاجئي الروهينغا في منطقة "كوكس بازار" في بنغلادش، في زيارة تضامنية عكست الجانب الإنساني للرياضة. 
وقام أوزيل بجولة ميدانية شملت زيارة المراكز التعليمية والمرافق الخدميّة داخل المخيّمات، حيث التقى بالعشرات من الأطفال والعائلات للاطلاع على أوضاعهم المعيشيّة والتعليميّة. 
واختتم النجم العالمي جولته بالمشاركة في مأدبة إفطار جماعيّة مع اللاجئين في المساء، ما أضفى أجواءً من البهجة والألفة داخل واحد من أكبر تجمعات اللجوء في العالم.
وشهدت الزيارة تفاعلاً هائلاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يظهر أوزيل وهو يشارك الأطفال مباراة كرويّة استعراضيّة، محتفلًا معهم بحماس لافت عقب تسجيلهم هدفًا، في رسالة دعم معنوي قوية تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة هذه الفئة. 
وتأتي هذه المبادرة في سياق جهود متواصلة لربط النجوم بالقضايا العادلة، حيث استثمر أوزيل شهرته العالمية لجذب الانتباه إلى احتياجات أطفال الروهينغا وضرورة توفير بيئة آمنة ومحفزة لهم.



مقالات ذات صلة

فيديو - غوارديولا يرفع الصوت من أجل أطفال غزة
2026-01-30

فيديو - غوارديولا يرفع الصوت من أجل أطفال غزة

فيديو - جول كوندي وكرة قدم مع الأطفال في بنين
2025-12-27

فيديو - جول كوندي وكرة قدم مع الأطفال في بنين

فيديو - إيدرسون يتألق في لحظة إنسانية مع طفلة صمّاء
2025-12-02

فيديو - إيدرسون يتألق في لحظة إنسانية مع طفلة صمّاء

"قبلة وغمرة".. من الحريري لطفلة (فيديو)
2026-02-14

"قبلة وغمرة".. من الحريري لطفلة (فيديو)

فيديو - مسعود أوزيل في بنغلادش مع أطفال الروهينغا

رياضة

كرة القدم

مسعود أوزيل

الروهينغا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
10 أيام من الإثارة: برشلونة يواجه ريال مدريد في ثلاث كلاسيكيات نارية
فيديو - نكهات سنغالية في مبادرة من النادي الدنماركي

اقرأ ايضا في كرة القدم

10 أيام من الإثارة: برشلونة يواجه ريال مدريد في ثلاث كلاسيكيات نارية
01:18

10 أيام من الإثارة: برشلونة يواجه ريال مدريد في ثلاث كلاسيكيات نارية

سلسلة استثنائية وتاريخية من مباريات "الكلاسيكو"

01:18

10 أيام من الإثارة: برشلونة يواجه ريال مدريد في ثلاث كلاسيكيات نارية

سلسلة استثنائية وتاريخية من مباريات "الكلاسيكو"

فيديو - نكهات سنغالية في مبادرة من النادي الدنماركي
01:15

فيديو - نكهات سنغالية في مبادرة من النادي الدنماركي

مأدبة غداء خاصة اتسمت بالطابع السنغالي الأصيل

01:15

فيديو - نكهات سنغالية في مبادرة من النادي الدنماركي

مأدبة غداء خاصة اتسمت بالطابع السنغالي الأصيل

فيديو – النجم الإيطالي كشف عن جنس مولوده بطريقة مبتكرة
01:14

فيديو – النجم الإيطالي كشف عن جنس مولوده بطريقة مبتكرة

ابتكر الظهير الإيطالي طريقة غير معتادة للإعلان عن جنس مولوده

01:14

فيديو – النجم الإيطالي كشف عن جنس مولوده بطريقة مبتكرة

ابتكر الظهير الإيطالي طريقة غير معتادة للإعلان عن جنس مولوده

اخترنا لك
10 أيام من الإثارة: برشلونة يواجه ريال مدريد في ثلاث كلاسيكيات نارية
01:18
فيديو - نكهات سنغالية في مبادرة من النادي الدنماركي
01:15
فيديو – النجم الإيطالي كشف عن جنس مولوده بطريقة مبتكرة
01:14
فيديو - بايرن ميونيخ يتحدى الثلوج لمواجهة آينتراخت فرانكفورت
01:13

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026