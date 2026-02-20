فيديو - مسعود أوزيل في بنغلادش مع أطفال الروهينغا

Mesut Ozil is coming to Bangladesh" .. "Sadiq Qayyim gave a gift to former German footballer Mesut Ozil on behalf of Dhaka." - in Dhaka, Bangladesh. pic.twitter.com/ewJFzE6vRF — Diploma Sakhawat Hasan (@HasanSakha8500) February 18, 2026

قضى النجم الألماني السابق، مسعود أوزيل، يومه بين لاجئي الروهينغا في منطقة "كوكس بازار" في بنغلادش، في زيارة تضامنية عكست الجانب الإنساني للرياضة.وقام أوزيل بجولة ميدانية شملت زيارة المراكز التعليمية والمرافق الخدميّة داخل المخيّمات، حيث التقى بالعشرات من الأطفال والعائلات للاطلاع على أوضاعهم المعيشيّة والتعليميّة.واختتم جولته بالمشاركة في مأدبة إفطار جماعيّة مع اللاجئين في المساء، ما أضفى أجواءً من البهجة والألفة داخل واحد من أكبر تجمعات اللجوء في .وشهدت الزيارة تفاعلاً هائلاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يظهر أوزيل وهو يشارك الأطفال مباراة كرويّة استعراضيّة، محتفلًا معهم بحماس لافت عقب تسجيلهم هدفًا، في رسالة دعم معنوي قوية تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة هذه الفئة.وتأتي في سياق جهود متواصلة لربط النجوم بالقضايا العادلة، حيث استثمر أوزيل شهرته العالمية لجذب الانتباه إلى احتياجات أطفال الروهينغا وضرورة توفير بيئة آمنة ومحفزة لهم.