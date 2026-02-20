10 أيام من الإثارة: برشلونة يواجه ريال مدريد في ثلاث كلاسيكيات نارية

سلسلة استثنائية وتاريخية من مباريات "الكلاسيكو"

يستعد فريق للسيدات (Barça Femení) لخوض سلسلة استثنائية وتاريخية من مباريات "الكلاسيكو" ضد غريمه التقليدي .

فقد وضعت القرعة والروزنامة الفريقين وجهاً لوجه في ثلاث مواجهات حاسمة خلال 10 أيام فقط، بين أواخر شهر آذار - مارس وبداية - أبريل.

وتتوزع هذه السلسلة المرتقبة بين منافسات للسيدات والدوري الإسباني، ما يضع الفريقين تحت ضغط بدني وفني كبير في مرحلة الحسم من الموسم الحالي.

وستبدأ هذه الرحلة بمواجهة ذهاب ربع نهائي أبطال في على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" يوم 24 آذار – مارس.

وفي قلب هذا الصراع ، يلتقي الفريقان مجدداً في قمة "البيغا إف" يوم 29 آذار - مارس، في مباراة قد تحسم بشكل كبير شكل المنافسة على اللقب المحلي.

وتختتم هذه السلسلة الاستثنائية بموقعة الإياب الأوروبي في برشلونة يوم 2 نيسان - أبريل، حيث سيتمّ حسم هويّة المتأهّل لنصف النهائي، وتُجمع الأوساط الرياضية على أنّ هذه الأيام العشرة ستمثل ذروة الإثارة في النسائية العالمية هذا العام.

ويتصدر برشلونة الدوري للسيدات برصيد 57 نقطة، بفرق 10 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، قبل 10 جولات على ختام البطولة.







