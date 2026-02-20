الأخبار
10 أيام من الإثارة: برشلونة يواجه ريال مدريد في ثلاث كلاسيكيات نارية

10 أيام من الإثارة: برشلونة يواجه ريال مدريد في ثلاث كلاسيكيات نارية
كرة القدم

2026-02-20 | 01:18
10 أيام من الإثارة: برشلونة يواجه ريال مدريد في ثلاث كلاسيكيات نارية

سلسلة استثنائية وتاريخية من مباريات "الكلاسيكو"

يستعد فريق برشلونة للسيدات (Barça Femení) لخوض سلسلة استثنائية وتاريخية من مباريات "الكلاسيكو" ضد غريمه التقليدي ريال مدريد.
فقد وضعت القرعة والروزنامة الفريقين وجهاً لوجه في ثلاث مواجهات حاسمة خلال 10 أيام فقط، بين أواخر شهر آذار - مارس وبداية نيسان - أبريل. 
وتتوزع هذه السلسلة المرتقبة بين منافسات دوري أبطال أوروبا للسيدات والدوري الإسباني، ما يضع الفريقين تحت ضغط بدني وفني كبير في مرحلة الحسم من الموسم الحالي.
وستبدأ هذه الرحلة بمواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مدريد على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" يوم 24 آذار – مارس.
وفي قلب هذا الصراع الأوروبي، يلتقي الفريقان مجدداً في قمة "البيغا إف" يوم 29 آذار - مارس، في مباراة قد تحسم بشكل كبير شكل المنافسة على اللقب المحلي.
وتختتم هذه السلسلة الاستثنائية بموقعة الإياب الأوروبي في برشلونة يوم 2 نيسان - أبريل، حيث سيتمّ حسم هويّة المتأهّل لنصف النهائي، وتُجمع الأوساط الرياضية على أنّ هذه الأيام العشرة ستمثل ذروة الإثارة في كرة القدم النسائية العالمية هذا العام.
ويتصدر برشلونة الدوري الاسباني للسيدات برصيد 57 نقطة، بفرق 10 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، قبل 10 جولات على ختام البطولة.



Aljadeed
