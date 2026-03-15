آشلي كول يقترب من تدريب نادٍ في أول تجربة كمدرب أول

كرة القدم

2026-03-15 | 04:18
أفادت تقارير صحفية إيطالية، في مقدمتها ما نشره الصحفي المتخصص جيانلوكا دي مارزيو، بأن نجم كرة القدم الإنجليزي السابق آشلي كول بات المرشح الأبرز لتولي منصب المدير الفني لنادي تشيزينا، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.
وتأتي هذه التطورات بعد قرار إدارة النادي الأخير بإقالة المدرب السابق ميكيلي ميناني، حيث تسعى الإدارة حاليا لمنح كول فرصته الأولى كمدرب أول للفريق، ليدشن بذلك مرحلة جديدة كلّيًّا في مسيرته الاحترافية بعد سنوات من العمل ضمن الأجهزة الفنية المساعدة.
ويحظى كول بمسيرة كروية حافلة كلاعب، حيث ارتدى قمصان أندية كبرى مثل أرسنال وتشيلسي في إنجلترا وروما في إيطاليا، ما يمنحه خبرة كبيرة في أجواء الكرة الإيطالية.
وعلى الصعيد التدريبي، يشغل نجم المنتخب الإنجليزي السابق منذ شهر أيلول - سبتمبر من عام 2024 منصب مدرب وطني بدوام كامل ضمن منظومة المنتخبات الإنجليزية، وذلك بعد أن أثبت جدارته كمساعد لمدرب منتخب إنجلترا تحت 21 عاما. 
ورغم تداول هذه الأنباء بقوة في الأوساط الرياضية، إلا أن نادي تشيزينا لم يصدر أي إعلان رسمي حتى اللحظة لتأكيد التعاقد النهائي.


