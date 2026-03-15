4 آب "الحقيقة الضائعة"
النجم الياباني خسر صفقة أميركية بسبب إيران

النجم الياباني خسر صفقة أميركية بسبب إيران
كرة القدم

2026-03-15 | 04:20
النجم الياباني خسر صفقة أميركية بسبب إيران

كشف النجم الياباني عن خسارته لصفقة إعلانية

كشف النجم الياباني السابق كيسوكي هوندا عن خسارته لصفقة إعلانية كانت في طريقها للاكتمال مع إحدى الشركات الأميركيّة، وذلك على خلفيّة موقفه العلني المطالب بمشاركة إيران في نهائيات كأس العالم 2026.
وأوضح هوندا عبر حسابه في منصة إكس أنّ الإعلان، الذي كان من المقرّر إطلاقه تزامناً مع المونديال، تمّ تجميده أو إيقافه بشكل مفاجئ عقب تصريحاته الأخيرة التي أثارت تفاعلاً واسعاً. 
ووجّه الدولي الياباني السابق انتقادات حادّة للشركة المعنيّة، مشيراً إلى أنّ فريقه والشركات التي تتجاهل الجوهر وتتخذ قرارات وصفها بالفاسدة لا ينسجمان معاً، مؤكداً أنّه يفضّل العمل بعيداً عن مثل هذه الارتباطات التجارية. 
وبالرغم من إدراك هوندا لحساسيّة الملف السياسي والرياضي المحيط بمشاركة إيران، إلّا أنّه أصرّ على التعبير عن رغبته الشخصيّة في رؤية المنتخب الإيراني في البطولة، وهو الموقف الذي كلّفه هذا التعاون التجاري بحسب روايته. 
ولم يكشف هوندا عن اسم الشركة الأميركيّة أو تفاصيل العقد، إلّا أنّ التقارير الصحفيّة اليابانيّة ركّزت على أنّ تداعيات الموقف أدّت إلى تعليق الصفقة مؤقتاً أو إلغائها نهائياً. 
وتعكس هذه الحادثة حالة الانقسام والضغوط التجارية التي قد يواجهها النجوم عند التعبير عن آراء مثيرة للجدل في القضايا الدولية الكبرى، ما يضع العلاقة بين الرياضيين والجهات الراعية تحت مجهر التدقيق الإعلامي والجماهيري في الفترة التي تسبق الحدث العالمي المرتقب.



مقالات ذات صلة

بمئات الملايين.. صفقة سرّية بين إيران وروسيا
2026-02-22

بمئات الملايين.. صفقة سرّية بين إيران وروسيا

ترامب: نرسل حاليا عددا أكبر من السفن إلى إيران على أمل إبرام صفقة معها
2026-01-30

ترامب: نرسل حاليا عددا أكبر من السفن إلى إيران على أمل إبرام صفقة معها

أكسيوس: اجتماع إسطنبول سيركز على التوصل لصفقة شاملة تمنع الحرب ضد إيران
2026-02-02

أكسيوس: اجتماع إسطنبول سيركز على التوصل لصفقة شاملة تمنع الحرب ضد إيران

فيديو - ميتوما يفاجئ وفد الاتحاد الياباني في برايتون الإنجليزي
2026-03-13

فيديو - ميتوما يفاجئ وفد الاتحاد الياباني في برايتون الإنجليزي

فيديو - "دائرة المنتصف" تُسبب جدلاً تحكيمياً في خسارة تشيلسي
فيديو - غياب ميسي يُحبط جماهير شارلوت والسبب أنتونيلا

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - عضو غير معتاد في جيرونا وفأل خير
04:24

فيديو - عضو غير معتاد في جيرونا وفأل خير

رحّب نادي جيرونا الإسباني بعضو غير معتاد في صفوف الفريق

04:24

فيديو - عضو غير معتاد في جيرونا وفأل خير

رحّب نادي جيرونا الإسباني بعضو غير معتاد في صفوف الفريق

فيديو - أغرب حالات الطرد: حذاء لاعب يتسبب بطرد منافسه
04:23

فيديو - أغرب حالات الطرد: حذاء لاعب يتسبب بطرد منافسه

واحدة من أغرب حالات الطرد هذا الموسم

04:23

فيديو - أغرب حالات الطرد: حذاء لاعب يتسبب بطرد منافسه

واحدة من أغرب حالات الطرد هذا الموسم

فيديو - اشتباكات في الشارع تسبق تعادلاً سلبياً في الدوري الفرنسي
04:22

فيديو - اشتباكات في الشارع تسبق تعادلاً سلبياً في الدوري الفرنسي

قبيل انطلاق مباراة في دوري الدرجة الثانية الفرنسي

04:22

فيديو - اشتباكات في الشارع تسبق تعادلاً سلبياً في الدوري الفرنسي

قبيل انطلاق مباراة في دوري الدرجة الثانية الفرنسي

اخترنا لك
فيديو - عضو غير معتاد في جيرونا وفأل خير
04:24
فيديو - أغرب حالات الطرد: حذاء لاعب يتسبب بطرد منافسه
04:23
فيديو - اشتباكات في الشارع تسبق تعادلاً سلبياً في الدوري الفرنسي
04:22
فيديو - "دائرة المنتصف" تُسبب جدلاً تحكيمياً في خسارة تشيلسي
04:21

