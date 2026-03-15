فيديو - غياب ميسي يُحبط جماهير شارلوت والسبب أنتونيلا

شهدت مباراة إنتر ميامي وشارلوت من المفاجأة بين الجماهير

شهدت مباراة إنتر ميامي ومضيفه شارلوت في الدوري الأميركي من المفاجأة بين الجماهير، بعدما حضر عدد كبير من المشجعين إلى الملعب مشاهدة النجم ، قبل أن يتبيّن لهم لاحقًا أنه لن يشارك في اللقاء.

وبحسب تقارير متداولة، فإن نحو 80% من تذاكر المباراة بيعت بدافع رغبة الجماهير في رؤية ، إلا أن المباراة أُقيمت في النهاية من دون مشاركته، ما أثار دهشة بعض الحاضرين، خاصة أن غيابه لم يكن معلنًا بشكل واضح قبل انطلاق اللقاء.

وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي، ليرفع إنتر ميامي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث ضمن ترتيب المنطقة الشرقية من فوزين وتعادل وخسارة، بينما يحتل شارلوت المركز السادس برصيد خمس نقاط من فوز وتعادلين وخسارة.

وذكرت وسائل اعلام أميركية أن ميسي غاب عن المباراة باختياره، وفضّل الخروج للعشاء مع زوجته أنتونيلا روكوزو في أحد مطاعم ميامي.



