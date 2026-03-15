فيديو - "دائرة المنتصف" تُسبب جدلاً تحكيمياً في خسارة تشيلسي

كرة القدم

2026-03-15 | 04:21
أثارت لقطة غريبة جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية

أثارت لقطة غريبة جمعت بين لاعبي نادي تشيلسي والحكم بول تيرني جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، وذلك عقب خسارة الفريق اللندني أمام نيوكاسل (0-1) يوم أمس السبت.
فقد شهدت الدقائق التي سبقت انطلاق المباراة تجمع لاعبي تشيلسي المعتاد في دائرة منتصف الملعب، إلا أن الحكم تيرني وجد نفسه هذه المرة داخل التجمع أو ملاصقاً له بشكل لافت، ما أثار تساؤلات حول طبيعة الموقف وتأثيره على سير اللقاء. 
ونقلت وكالة رويترز انتقادات حادة من مدرب تشيلسي، ليام روزينور، تجاه طاقم التحكيم، حيث اعتبر أننّ التركيز انصب بشكل مبالغ فيه على مسألة تجمع اللاعبين بدلاً من التركيز على القرارات التحكيمية المصيرية خلال المواجهة. 
وبحسب التقارير، فإن تشيلسي اعتمد مؤخراً هذا التقليد في منتصف الملعب قبل صافرة البداية، وهو ما قوبل باعتراضات من بعض المنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز
وأوضح روزينور أنّ الهدف من هذه اللقطة هو إظهار وحدة الفريق وتماسكه، نافياً أن يكون القصد منها التقليل من احترام الخصم أو الحكام، كما أشارت المعطيات الصحفية إلى أن الحكم كان قد أبدى مخاوفه مسبقاً للجهاز الفني بشأن هذه العادة قبل انطلاق اللعب. 
وتأتي هذه الواقعة لتزيد من الضغوط على "البلوز" بعد تعثرهم الأخير، في ظل تزايد النقاشات حول القوانين المنظمة لسلوك اللاعبين قبل انطلاق المباريات الرسمية في المسابقة المحلية.


