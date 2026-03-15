فيديو - اشتباكات في الشارع تسبق تعادلاً سلبياً في الدوري الفرنسي

🇫🇷🥊 Grenoble vs Saint-Étienne before their match tonight! pic.twitter.com/CEuP1DgZOn — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) March 14, 2026

شهد محيط ملعب إستاد دي ألب اشتباكات عنيفة بين مشجعي غرونوبل وسانت إيتيان قبيل انطلاق مباراتهما في الدرجة الثانية الفرنسي مساء يوم أمس.وأفادت تقارير صحفية فرنسية نقلاً عن محافظة إيزير بأنّ المواجهات اندلعت قبل نحو ساعتين من صافرة البداية، رغم التدابير الأمنية المشدّدة التي فرضتها السلطات المحلية لاحتواء الموقف ومنع الصدامات العنيفة.وأسفرت هذه الأحداث المؤسفة عن إصابة 10 أشخاص بجروح طفيفة، من بينهم 4 مشجعين من نادي غرونوبل و4 من إيتيان، بالإضافة إلى إصابة عنصرين من التي تدخلت على الفور لفض النزاع وتأمين مداخل الاستاد.واضطرت لاستخدام المسيّل للدموع لتفريق المتجمهرين وإعادة الهدوء إلى المنطقة المحيطة بالملعب بعد تصاعد حدّة التوتّر بشكل مفاجئ وغير متوقّع بين الطرفين.أما على الصعيد الفني داخل المستطيل الأخضر، فقد خيم التعادل السلبي على نتيجة اللقاء، وهو ما أدى إلى توقف سلسلة الانتصارات المتتالية لنادي سانت إيتيان التي استمرت لخمس مباريات.ومع ذلك حافظ الفريق على وصافته في ترتيب المسابقة برصيد 50 نقطة خلف (51)، فيما نجح غرونوبل في انتزاع نقطة مهمة على أرضه وبين جماهيره، وهو يحتل المركز 13 برصيد 30 نقطة، على بُعد سبع نقاط عن مراكز الخطر.