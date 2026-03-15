فيديو - اشتباكات في الشارع تسبق تعادلاً سلبياً في الدوري الفرنسي

فيديو - اشتباكات في الشارع تسبق تعادلاً سلبياً في الدوري الفرنسي
كرة القدم

2026-03-15 | 04:22
فيديو - اشتباكات في الشارع تسبق تعادلاً سلبياً في الدوري الفرنسي

قبيل انطلاق مباراة في دوري الدرجة الثانية الفرنسي

شهد محيط ملعب إستاد دي ألب اشتباكات عنيفة بين مشجعي غرونوبل وسانت إيتيان قبيل انطلاق مباراتهما في دوري الدرجة الثانية الفرنسي مساء يوم أمس.
وأفادت تقارير صحفية فرنسية نقلاً عن محافظة إيزير بأنّ المواجهات اندلعت قبل نحو ساعتين من صافرة البداية، رغم التدابير الأمنية المشدّدة التي فرضتها السلطات المحلية لاحتواء الموقف ومنع الصدامات العنيفة. 
وأسفرت هذه الأحداث المؤسفة عن إصابة 10 أشخاص بجروح طفيفة، من بينهم 4 مشجعين من نادي غرونوبل و4 من أنصار سانت إيتيان، بالإضافة إلى إصابة عنصرين من قوات الشرطة التي تدخلت على الفور لفض النزاع وتأمين مداخل الاستاد. 
واضطرت الأجهزة الأمنية لاستخدام الغاز المسيّل للدموع لتفريق المتجمهرين وإعادة الهدوء إلى المنطقة المحيطة بالملعب بعد تصاعد حدّة التوتّر بشكل مفاجئ وغير متوقّع بين الطرفين. 
أما على الصعيد الفني داخل المستطيل الأخضر، فقد خيم التعادل السلبي على نتيجة اللقاء، وهو ما أدى إلى توقف سلسلة الانتصارات المتتالية لنادي سانت إيتيان التي استمرت لخمس مباريات.
ومع ذلك حافظ الفريق على وصافته في ترتيب المسابقة برصيد 50 نقطة خلف تروي (51)، فيما نجح غرونوبل في انتزاع نقطة مهمة على أرضه وبين جماهيره، وهو يحتل المركز 13 برصيد 30 نقطة، على بُعد سبع نقاط عن مراكز الخطر.



