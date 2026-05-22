حزب الله: استهدفنا مربض المدفعيّة التّابع لجيش العدوّ في بلدة العديسة
وزير الداخلية أحمد الحجار عن العقوبات الاميركية: طلبت من المدير العام للأمن العام اجراء التحقيقات في اي مخالفات ان وجدت لاتخاذ الاجراءات اللازمة
الحجار: اذا كان لا بد من إقرار قانون العفو العام ينبغي أن يكون عادلا ويأخذ بعين الاعتبار رفع المظلومية والتخفيف من اكتظاظ السجون
وزير الداخلية أحمد الحجار قبيل جلسة مجلس الوزراء: لن نسمح بأي تحرك خارج عن القانون في موضوع العفو العام
2026

الجوائز المالية لأبطال الدوريات الكبرى تثير جدلاً واسعاً

الجوائز المالية لأبطال الدوريات الكبرى تثير جدلاً واسعاً
كرة القدم

2026-05-22 | 00:44
الجوائز المالية لأبطال الدوريات الكبرى تثير جدلاً واسعاً

جدل واسع في الأوساط الرياضية

أثار منشور متداول حول الجوائز المالية لأبطال الدوريات الأوروبية الكبرى الخمسة جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية، بعدما قارن بالأرقام بين العائدات المباشرة التي سيحصل عليها كل من أرسنال، بايرن ميونيخ، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، وبرشلونة بعد التتويج المحلي.
وبحسب البيانات المتداولة، سيحصل أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، على نحو 177.4 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم ضخم يعكس قوة العائدات التجارية وحقوق البث التلفزيوني في "البريميرليغ"، حيث نجح الفريق اللندني في حسم اللقب لينهي انتظارًا طويلًا دام 22 عامًا.
وفي المقابل، نال بايرن ميونيخ نحو 83.4 مليون يورو من عائدات الدوري الألماني، مقابل نحو 70 مليون يورو لإنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي، بينما حصل باريس سان جيرمان بطل فرنسا على 30 مليون يورو فقط، في انعكاس جلي للأزمة المالية الخانقة التي تضغط على حقوق البث في الملاعب الفرنسية وتراجع الأموال الموزعة هناك.
أما برشلونة، بطل الدوري الإسباني، فيُتوقع أن ينال مكافأة مرتبطة بالتتويج تبلغ 58 مليون يورو، لكنها لن تُصرف دفعة واحدة بل على أقساط ممتدة حتى عام 2030، مع الإشارة إلى أن هذا المبلغ يمثل حصة إضافية لا إجمالي دخل النادي الكتالوني من "لا ليغا".


