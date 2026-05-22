ثأر جماهيري بعد 7 سنوات: هانوفر ردّ الدين لفورتونا دوسلدورف

عقب التأكد من هبوط فورتونا دوسلدورف إلى الدرجة الثالثة

استعادت جماهير نادي هانوفر 96 واحدة من أشهر لقطات السخرية في ملاعب ، وذلك عقب التأكد من هبوط فريق فورتونا دوسلدورف رسميًا إلى منافسات الدرجة الثالثة، في اعتبره الكثيرون بمثابة ردّ دين متأخّر لما حدث قبل 7 سنوات كاملة.

وتعود تفاصيل القصّة المثيرة إلى عام 2019، عندما هبط هانوفر من الألماني في موسم حُسم فيه سقوطه قبل انطلاق الجولة الختامية.

وخلال تلك الفترة، انتشرت بين الجماهير قصة قيام مشجعي فورتونا دوسلدورف برفع لافتة تحمل عبارة "GAME OVER" سخرية من هبوط منافسهم.

وبعد مرور 7 سنوات، انقلب المشهد تمامًا، حيث هبط فورتونا دوسلدورف إلى الدرجة الثالثة إثر تعرّضه للهزيمة (0-3) أمام غرويتر ضمن الجولة ، ليتراجع بذلك إلى المركز 17 ويهبط للمرة الأولى منذ 17 عامًا.

وعقب هذا السقوط الرياضي، تداولت الحسابات الجماهيرية صورًا تظهر قيام مشجعي هانوفر بإعادة تصميم لافتة "GAME OVER" ذاتها على شكل رسم غرافيتي بالقرب من خطوط المتجهة إلى مدينة دوسلدورف، في رسالة ترد السخرية على أصحابها.





