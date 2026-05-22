ثأر جماهيري بعد 7 سنوات: هانوفر ردّ الدين لفورتونا دوسلدورف

استعادت جماهير نادي هانوفر 96 الألمانية
واحدة من أشهر لقطات السخرية في ملاعب كرة القدم
، وذلك عقب التأكد من هبوط فريق فورتونا دوسلدورف رسميًا إلى منافسات دوري
الدرجة الثالثة، في مشهد
اعتبره الكثيرون بمثابة ردّ دين متأخّر لما حدث قبل 7 سنوات كاملة.
وتعود تفاصيل القصّة المثيرة إلى عام 2019، عندما هبط هانوفر من دوري الدرجة الأولى
الألماني في موسم حُسم فيه سقوطه قبل انطلاق الجولة الختامية.
وخلال تلك الفترة، انتشرت بين الجماهير قصة قيام مشجعي فورتونا دوسلدورف برفع لافتة تحمل عبارة "GAME OVER" سخرية من هبوط منافسهم.
وبعد مرور 7 سنوات، انقلب المشهد تمامًا، حيث هبط فورتونا دوسلدورف إلى الدرجة الثالثة إثر تعرّضه للهزيمة (0-3) أمام غرويتر فورت
ضمن الجولة الأخيرة
، ليتراجع بذلك إلى المركز 17 ويهبط للمرة الأولى منذ 17 عامًا.
وعقب هذا السقوط الرياضي، تداولت الحسابات الجماهيرية صورًا تظهر قيام مشجعي هانوفر بإعادة تصميم لافتة "GAME OVER" ذاتها على شكل رسم غرافيتي بالقرب من خطوط القطار
المتجهة إلى مدينة دوسلدورف، في رسالة ترد السخرية على أصحابها.