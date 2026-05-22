وزير الداخلية أحمد الحجار عن العقوبات الاميركية: طلبت من المدير العام للأمن العام اجراء التحقيقات في اي مخالفات ان وجدت لاتخاذ الاجراءات اللازمة
الحجار: اذا كان لا بد من إقرار قانون العفو العام ينبغي أن يكون عادلا ويأخذ بعين الاعتبار رفع المظلومية والتخفيف من اكتظاظ السجون
وزير الداخلية أحمد الحجار قبيل جلسة مجلس الوزراء: لن نسمح بأي تحرك خارج عن القانون في موضوع العفو العام
ثأر جماهيري بعد 7 سنوات: هانوفر ردّ الدين لفورتونا دوسلدورف

كرة القدم

2026-05-22 | 00:43
ثأر جماهيري بعد 7 سنوات: هانوفر ردّ الدين لفورتونا دوسلدورف

عقب التأكد من هبوط فورتونا دوسلدورف إلى دوري الدرجة الثالثة

استعادت جماهير نادي هانوفر 96 الألمانية واحدة من أشهر لقطات السخرية في ملاعب كرة القدم، وذلك عقب التأكد من هبوط فريق فورتونا دوسلدورف رسميًا إلى منافسات دوري الدرجة الثالثة، في مشهد اعتبره الكثيرون بمثابة ردّ دين متأخّر لما حدث قبل 7 سنوات كاملة.
وتعود تفاصيل القصّة المثيرة إلى عام 2019، عندما هبط هانوفر من دوري الدرجة الأولى الألماني في موسم حُسم فيه سقوطه قبل انطلاق الجولة الختامية.
وخلال تلك الفترة، انتشرت بين الجماهير قصة قيام مشجعي فورتونا دوسلدورف برفع لافتة تحمل عبارة "GAME OVER" سخرية من هبوط منافسهم.
وبعد مرور 7 سنوات، انقلب المشهد تمامًا، حيث هبط فورتونا دوسلدورف إلى الدرجة الثالثة إثر تعرّضه للهزيمة (0-3) أمام غرويتر فورت ضمن الجولة الأخيرة، ليتراجع بذلك إلى المركز 17 ويهبط للمرة الأولى منذ 17 عامًا.
وعقب هذا السقوط الرياضي، تداولت الحسابات الجماهيرية صورًا تظهر قيام مشجعي هانوفر بإعادة تصميم لافتة "GAME OVER" ذاتها على شكل رسم غرافيتي بالقرب من خطوط القطار المتجهة إلى مدينة دوسلدورف، في رسالة ترد السخرية على أصحابها. 


