نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وليون: التاريخ أم الحاضر؟

A-
A+

كرة القدم

2026-05-23 | 05:01
تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، حيث يلتقي برشلونة الإسباني مع ليون الفرنسي في مواجهة تحمل تاريخا كبيرا وصراعا متجددا على عرش القارة الأوروبية.
برشلونة يدخل النهائي بطموح الحفاظ على الهيمنة الأوروبية، بعدما تحول خلال السنوات الأخيرة إلى القوة الأبرز في كرة القدم النسائية بفضل جيل ذهبي تقوده أيتانا بونماتي، أليكسيا بوتياس، وكارولين غراهام هانسن، ساعياً لإضافة لقب جديد يؤكد تفوق مشروعه الفني الذي فرض نفسه عالمياً.
في المقابل، يخوض ليون النهائي بخبرة تاريخية هائلة، إذ يُعد النادي الأكثر تتويجا بدوري الأبطال للسيدات، بعدما صنع حقبة كاملة من السيطرة الأوروبية. 
ويعتمد الفريق الفرنسي على خبرة لاعباته وقدرته الكبيرة على التعامل مع المباريات النهائية، في محاولة لاستعادة اللقب القاري.
المواجهة تحمل أيضا طابعا ثأريا، بعدما شهدت السنوات الأخيرة صدامات قوية بين الفريقين، أبرزها نهائي 2022 الذي حسمه ليون، قبل أن يرد برشلونة لاحقًا باستعادة اللقب الأوروبي.
ويتوقع أن يشهد النهائي حضورا جماهيريا وإعلاميا ضخًا، في ظل النمو المتسارع لكرة القدم النسائية وارتفاع شعبية البطولات الأوروبية، خاصة مع وجود اثنين من أكبر أندية اللعبة في العالم.
في ربع نهائي موسم 2017-2018، فازت سيدات ليون ذهاباً وإياباً (2-1) و(1-0)، ثم فزن في نهائي الموسم التالي (4-1).
وفي نهائي موسم 2021-2022، جددت سيدات ليون الفوز (3-1)، وردت سيدات برشلونة التحية في نهائي 2023-2024 (2-0).
وسوف يمثل نهائي اليوم، المواجهة السادسة بين الفريقين، ولن يكون لقاء برشلونة وليون مجرد مباراة على لقب أوروبي، بل صراع بين جيل يصنع الهيمنة الحالية، وآخر يريد استعادة عرشه التاريخي.


