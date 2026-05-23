هل تنهي إيفا بايور كابوس دوري أبطال أوروبا؟

2026-05-23 | 05:02
عاشت المهاجمة البولندية إيفا بايور كابوس دوري أبطال أوروبا خمس مرات، بعدما خسرت جميع النهائيات التي خاضتها في المسابقة القارية، لكن الفرصة قد تكون أخيرا مواتية لكتابة النهاية السعيدة.
نجمة برشلونة الحالية، سبق أن خسرت أربع نهائيات مع فولفسبورغ الألماني، بينها نهائي 2023 أمام برشلونة نفسه، رغم تسجيلها هدفا في المباراة التي انتهت (2-3).
وبعد انتقالها إلى الفريق الكتالوني، تعود بايور إلى النهائي الأوروبي وهي تحلم أخيرا برفع الكأس التي استعصت عليها طوال سنوات، حيث قدمت اللاعبة موسما مذهلًا مع برشلونة، بعدما أصبحت واحدة من أبرز هدافات الفريق والقارة.
وسجلت مهاجمة برشلونة 16 هدفاً في جميع البطولات هذا الموسم، في الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا للسيدات، وكؤوس إسبانيا، خلال مشاركتها في 22 مباراة.
واليوم، سيكون أمام إيفا بايور موعد جديد مع التاريخ، إما كسر اللعنة، أو خسارة نهائية سادسة مؤلمة، حيث يلعب برشلونة النهائي أمام ليون الفرنسي.



