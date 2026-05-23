مانشستر سيتي يكرّم غوارديولا بطريقة فريدة

تقديرا للمسيرة التاريخية والنجاحات المبهرة التي حققها

أعلن نادي الإنجليزي قراره تكريم مدربه الإسباني بيب غوارديولا، عبر إطلاق اسمه على المدرّج داخل ملعب ، ليحمل بشكل رسمي اسم "مدرج بيب غوارديولا"، بالإضافة إلى إقامة تمثال له في الطريق المؤدي إلى هذا المدرج.

وتأتي هذه الخطوة الاستثنائية من جانب الإدارة تقديرا للمسيرة التاريخية والنجاحات المبهرة التي حققها غوارديولا مع الفريق الكروي الأول خلال فترة توليه المسؤولية الفنية.

فقد قاد المدرب المخضرم تشكيلة سيتي خلال عقد استثنائي إلى حقبة غير مسبوقة من الإنجازات والبطولات المحلية والقارية، والتي كان أبرزها تحقيق الثلاثية التاريخية في موسم 2022-2023.

وأكد مسؤولو النادي أن هذا التكريم يعكس القيمة الكبيرة للمدرب ودوره المحوري الواضح في ترسيخ مكانة الفريق الكروي بين كبار أندية قارة ، وتحويله إلى قوة عالمية مهيمنة.

ويعد تشييد التمثال وتسمية المدرج بمثابة تخليد دائم ومستحق لذكرى الإنجازات التي ستبقى محفورة في ذاكرة كافة جماهير ومحبي العالمية.







