فيديو - بيدري يُفضٌل فيران على حبيبته؟

انتشرت مقاطع فيديو طريفة وعفوية على منصات التواصل الاجتماعي، بطلها ثنائي نادي ، غونزاليس وفيران توريس.وأظهرت المقاطع المتداولة اللاعبين وهما يستمتعان بوقتهما في إحدى مدن الملاهي.لكن التفصيل الذي أثار موجة من الضحك كانت ترتيب الجلوس في إحدى الألعاب السريعة.فقد ظهر بيدري جالساً في المقعد الأمامي جنباً إلى جنب مع زميله فيران توريس، بينما كانت صديقته جالسة بمفردها في المقعد خلفهما مباشرة.هذه اللقطة العفوية تحولت سريعاً إلى مادة خصبة للمزاح والتعليقات الساخرة بين مشجعي البلوغرانا، الذين تفاعلوا بخفة ظل مع الموقف، مشيرين إلى أن علاقة الصداقة القوية والانسجام الكبير بين بيدري وفيران خارج المستطيل الأخضر تفوقت حتى على الترتيبات الرومانسية المعتادة.