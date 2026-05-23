فيديو - المنتخب السنغالي يقدم الإعلان الأجمل عن قوائم كأس العالم

قدّم المنتخب السنغالي
واحدا من أجمل الإعلانات عن قوائم كأس العالم
2026، في عمل إبداعي خطف إعجاب جماهير كرة القدم
داخل إفريقيا وخارجها.
ولم يكتفِ "أسود
التيرانغا" بإعلان تقليدي للأسماء المشاركة في المونديال، بل اختاروا تقديم فيديو يعكس قوة الشخصية السنغالية، وشغف الجماهير، والهوية الثقافية التي باتت علامة مميزة للكرة الإفريقية الحديثة.
العمل حمل مزيجاً من الإبداع في الفكرة، والقوة في التنفيذ، مع رسالة واضحة تؤكد أن إفريقيا قادرة دائما على صناعة الحدث
، ليس فقط داخل المستطيل الأخضر، بل أيضا في الصورة والإنتاج والهوية البصرية.
ويواصل المنتخب السنغالي ترسيخ مكانته كأحد أبرز ممثلي القارة السمراء، سواء من ناحية النتائج أو الحضور الإعلامي والإبداعي الذي يرافق مشاركاته الكبرى.