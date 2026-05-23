فيديو - المنتخب السنغالي يقدم الإعلان الأجمل عن قوائم كأس العالم

السنغال لم تكتفِ بالإعلان عن القائمة فقط بشكل تقليدي، بل قدّمت عملاً إبداعياً يعكس قوة الشخصية السنغالية، شغف الجماهير، وروح “أسود التيرانغا” التي أصبحت علامة مميزة في الكرة… pic.twitter.com/39E3tYgp7P — hafid derradji (@derradjihafid) May 22, 2026

قدّم المنتخب واحدا من أجمل الإعلانات عن قوائم 2026، في عمل إبداعي خطف إعجاب جماهير داخل إفريقيا وخارجها.ولم يكتفِ " التيرانغا" بإعلان تقليدي للأسماء المشاركة في المونديال، بل اختاروا تقديم فيديو يعكس قوة الشخصية السنغالية، وشغف الجماهير، والهوية الثقافية التي باتت علامة مميزة للكرة الإفريقية الحديثة.العمل حمل مزيجاً من الإبداع في الفكرة، والقوة في التنفيذ، مع رسالة واضحة تؤكد أن إفريقيا قادرة دائما على صناعة ، ليس فقط داخل المستطيل الأخضر، بل أيضا في الصورة والإنتاج والهوية البصرية.ويواصل المنتخب السنغالي ترسيخ مكانته كأحد أبرز ممثلي القارة السمراء، سواء من ناحية النتائج أو الحضور الإعلامي والإبداعي الذي يرافق مشاركاته الكبرى.