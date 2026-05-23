فيديو - صافرات استهجان تستقبل ماكرون في نهائي كأس فرنسا

فيديو - صافرات استهجان تستقبل ماكرون في نهائي كأس فرنسا
كرة القدم

2026-05-23 | 05:08
فيديو - صافرات استهجان تستقبل ماكرون في نهائي كأس فرنسا

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصافرات استهجان

شهدت المباراة النهائية لكأس فرنسا، التي انتهت إلى فوز لانس على نيس (٣-١) في استاد فرنسا، وإحرازه اللقب للمرة الأولى في تاريخه الممتد 120 عاماً، واقعة لافتة، حين تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصافرات استهجان من قبل بعض الجماهير في المدرجات. 
وجاءت هذه الحادثة قبل انطلاق صافرة البداية، وتحديدا خلال مراسم تحية اللاعبين والحكام على المستطيل الأخضر. 
وبحسب صحيفة لو باريزيان، فقد سجل احيا ماكرون بروتوكول النزول إلى الميدان لتحية طرفي اللقاء للمرة الأولى منذ عام 2022، خلال ظهوره الأخير بصفته رئيسا للجمهورية في هذا الحدث الرياضي البارز والمهم. 
ورغم محاولة الالتزام بالتقاليد الرياضية والبروتوكولات الرسمية، إلا أن تفاعل الجماهير جاء متباينا للغاية، حيث أطلقت فئة من الحاضرين صافرات اعتراضية سريعة تزامنت مع ظهور الرئيس أمام الشاشات. 



فيديو - صافرات استهجان تستقبل ماكرون في نهائي كأس فرنسا

اللجنة العليا للمشاريع والإرث في حفل استقبال بالأمم المتحدة احتفاءً بإرث كأس العالم 2022
اللجنة العليا للمشاريع والإرث في حفل استقبال بالأمم المتحدة احتفاءً بإرث كأس العالم 2022

