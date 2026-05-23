فيديو - صافرات استهجان تستقبل ماكرون في نهائي كأس فرنسا

شهدت المباراة النهائية لكأس فرنسا
، التي انتهت إلى فوز لانس على نيس (٣-١) في استاد فرنسا، وإحرازه اللقب للمرة الأولى في تاريخه الممتد 120 عاماً، واقعة لافتة، حين تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون لصافرات استهجان من قبل بعض الجماهير في المدرجات.
وجاءت هذه الحادثة قبل انطلاق صافرة البداية، وتحديدا خلال مراسم تحية اللاعبين والحكام على المستطيل الأخضر.
وبحسب صحيفة لو باريزيان، فقد سجل احيا ماكرون بروتوكول النزول إلى الميدان لتحية طرفي اللقاء للمرة الأولى منذ عام 2022، خلال ظهوره الأخير بصفته رئيسا للجمهورية في هذا الحدث
الرياضي البارز والمهم.
ورغم محاولة الالتزام بالتقاليد الرياضية والبروتوكولات الرسمية، إلا أن تفاعل الجماهير جاء متباينا للغاية، حيث أطلقت فئة من الحاضرين صافرات اعتراضية سريعة تزامنت مع ظهور الرئيس أمام الشاشات.