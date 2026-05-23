تشكيلة إنجلترا لكأس العالم بلا لاعبي ليفربول

غياب تاريخي للاعبي نادي

تشهد تشكيلة منتخب إنجلترا المشاركة في بطولة 2026 غيابا تاريخيا للاعبي نادي ، للمرة الأولى منذ مونديال 1986، في رقم يعكس نهاية حقبة طويلة من "الحضور الأحمر" في صفوف "الأسود الثلاثة".

فقد أعلن المدرب الألماني توماس توخيل قائمته النهائية دون استدعاء أي لاعب من ليفربول، بعد استبعاد ترينت ألكسندر-أرنولد، لاعب "الريدز" السابق وريال الحالي، وعدم اعتماد الجهاز الفني على أسماء مثل كورتيس جونز وجو غوميز.

وظل ليفربول حاضرا بلاعب واحد على الأقل في كل بطولة كبرى خاضها المنتخب الإنجليزي خلال الأربعين عاماً الماضية، ما يجعل غياب ممثليه عن مونديال 2026 حدثا لافتا في تاريخ النادي والمنتخب معا.

ويأتي ذلك بعد فشل ليفربول في المنافسة محليا وأوروبيا تحت قيادة الهولندي آرني ، وبعد مسلسل الإصابات وتراجع دقائق اللعب لبعض النجوم التي أثّرت على اختيارات الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي.








