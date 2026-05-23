الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

تشكيلة إنجلترا لكأس العالم بلا لاعبي ليفربول

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تشكيلة إنجلترا لكأس العالم بلا لاعبي ليفربول
A-
A+

كرة القدم

2026-05-23 | 05:10
تشكيلة إنجلترا لكأس العالم بلا لاعبي ليفربول

غياب تاريخي للاعبي نادي ليفربول

تشهد تشكيلة منتخب إنجلترا المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 غيابا تاريخيا للاعبي نادي ليفربول، للمرة الأولى منذ مونديال 1986، في رقم يعكس نهاية حقبة طويلة من "الحضور الأحمر" في صفوف "الأسود الثلاثة".
فقد أعلن المدرب الألماني توماس توخيل قائمته النهائية دون استدعاء أي لاعب من ليفربول، بعد استبعاد ترينت ألكسندر-أرنولد، لاعب "الريدز" السابق وريال مدريد الاسباني الحالي، وعدم اعتماد الجهاز الفني على أسماء مثل كورتيس جونز وجو غوميز.
وظل ليفربول حاضرا بلاعب واحد على الأقل في كل بطولة كبرى خاضها المنتخب الإنجليزي خلال الأربعين عاماً الماضية، ما يجعل غياب ممثليه عن مونديال 2026 حدثا لافتا في تاريخ النادي والمنتخب معا.
ويأتي ذلك بعد فشل ليفربول في المنافسة محليا وأوروبيا تحت قيادة الهولندي آرني سلوت، وبعد مسلسل الإصابات وتراجع دقائق اللعب لبعض النجوم التي أثّرت على اختيارات الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي.



مقالات ذات صلة

ردة فعل نيمار وزوجته بعد اعلان مشاركته بكأس العالم 2026 تتصدر
2026-05-20

ردة فعل نيمار وزوجته بعد اعلان مشاركته بكأس العالم 2026 تتصدر

إنفانتينو يؤكد مجدداً: إيران ستشارك بكأس العالم في أميركا
2026-05-01

إنفانتينو يؤكد مجدداً: إيران ستشارك بكأس العالم في أميركا

كأس العالم بلا النشيد الإيطالي لمدة 16 عاماً
2026-04-01

كأس العالم بلا النشيد الإيطالي لمدة 16 عاماً

صدمة في عالم السلة: رحيل براندون كلارك لاعب ممفيس غريزليز
2026-05-12

صدمة في عالم السلة: رحيل براندون كلارك لاعب ممفيس غريزليز

تشكيلة إنجلترا لكأس العالم بلا لاعبي ليفربول

رياضة

كرة القدم

منتخب إنجلترا

كأس العالم 2026

ليفربول

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حضور مليونيّ مرتقب ليلة تتويج أرسنال
فيديو - صافرات استهجان تستقبل ماكرون في نهائي كأس فرنسا

اقرأ ايضا في كرة القدم

اللجنة العليا للمشاريع والإرث في حفل استقبال بالأمم المتحدة احتفاءً بإرث كأس العالم 2022
05:34

اللجنة العليا للمشاريع والإرث في حفل استقبال بالأمم المتحدة احتفاءً بإرث كأس العالم 2022

حفل استقبال رفيع المستوى أُقيم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك

05:34

اللجنة العليا للمشاريع والإرث في حفل استقبال بالأمم المتحدة احتفاءً بإرث كأس العالم 2022

حفل استقبال رفيع المستوى أُقيم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك

ظهور مقطع فيديو مثير يجمع لاعبي مانشستر سيتي مع غوارديولا
05:12

ظهور مقطع فيديو مثير يجمع لاعبي مانشستر سيتي مع غوارديولا

ظهر إلى العلن مقطع فيديو لم يُنشر من قبل

05:12

ظهور مقطع فيديو مثير يجمع لاعبي مانشستر سيتي مع غوارديولا

ظهر إلى العلن مقطع فيديو لم يُنشر من قبل

حضور مليونيّ مرتقب ليلة تتويج أرسنال
05:11

حضور مليونيّ مرتقب ليلة تتويج أرسنال

تتوقع شرطة العاصمة البريطانية حضور أكثر من مليون مشجع

05:11

حضور مليونيّ مرتقب ليلة تتويج أرسنال

تتوقع شرطة العاصمة البريطانية حضور أكثر من مليون مشجع

اخترنا لك
اللجنة العليا للمشاريع والإرث في حفل استقبال بالأمم المتحدة احتفاءً بإرث كأس العالم 2022
05:34
ظهور مقطع فيديو مثير يجمع لاعبي مانشستر سيتي مع غوارديولا
05:12
حضور مليونيّ مرتقب ليلة تتويج أرسنال
05:11
فيديو - صافرات استهجان تستقبل ماكرون في نهائي كأس فرنسا
05:08

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026