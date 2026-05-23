حضور مليونيّ مرتقب ليلة تتويج أرسنال

حضور مليونيّ مرتقب ليلة تتويج أرسنال
كرة القدم

2026-05-23 | 05:11
حضور مليونيّ مرتقب ليلة تتويج أرسنال

تتوقع شرطة العاصمة البريطانية حضور أكثر من مليون مشجع

تتوقع شرطة العاصمة البريطانية حضور أكثر من مليون مشجع من جماهير أرسنال في شوارع إزلنغتون خلال موكب احتفالات الفريق المقرر الأسبوع المقبل، اثر فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في أرقام قد تجعل الحدث الأكبر من نوعه بتاريخ لندن.
ووفق التقديرات الأولية، فإن حجم الحضور المتوقع سيتجاوز كل المواكب الرياضية السابقة التي شهدتها العاصمة البريطانية، وسط استعدادات أمنية وتنظيمية غير مسبوقة لتأمين مسار الاحتفال.
ويعيش مشجعو "الغانرز" حالة من الحماس التاريخي بعد الموسم الاستثنائي للفريق، ما دفع السلطات إلى توقع تدفق جماهيري هائل من مختلف أنحاء إنجلترا وخارجها.
وفي حال تأكدت الأرقام الرسمية، سيدخل موكب أرسنال قائمة أكبر التجمعات الرياضية في تاريخ بريطانيا الحديثة، بعد الفوز باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ عشرين عاماً.



