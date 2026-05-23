حضور مليونيّ مرتقب ليلة تتويج أرسنال

تتوقع شرطة حضور أكثر من مليون مشجع من جماهير أرسنال في شوارع إزلنغتون خلال موكب احتفالات الفريق المقرر الأسبوع المقبل، اثر فوزه بلقب ، في أرقام قد تجعل الأكبر من نوعه بتاريخ .

ووفق التقديرات الأولية، فإن حجم الحضور المتوقع سيتجاوز كل المواكب الرياضية السابقة التي شهدتها العاصمة البريطانية، وسط استعدادات وتنظيمية غير مسبوقة لتأمين مسار الاحتفال.

ويعيش مشجعو "الغانرز" من الحماس التاريخي بعد الموسم الاستثنائي للفريق، ما دفع السلطات إلى توقع تدفق جماهيري هائل من مختلف أنحاء إنجلترا وخارجها.

وفي حال تأكدت الأرقام الرسمية، سيدخل موكب أرسنال قائمة أكبر التجمعات الرياضية في تاريخ الحديثة، بعد الفوز باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ عشرين عاماً.







