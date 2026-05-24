فيديو - ميسي وتشافي يحتفيان بسيدات برشلونة

احتفل
أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي
واللاعب المدير الفني السابق لنادي برشلونة
تشافي هيرنانديز بالتتويج التاريخي لفريق برشلونة للسيدات بلقب دوري أبطال أوروبا
للمرة الرابعة في تاريخه.
وجاء ذلك، عقب تحقيق انتصار عريض على أولمبيك ليون الفرنسي (4-0) في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب أوليفال في العاصمة
النرويجية أوسلو.
وحرص ميسي على مشاركة فرحة النادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام
، حيث علق على صورة الفوز بكلمة "Felicidades" أو "تهانينا".
ومن جانبه، أظهر تشافي دعمه الكبير واللامحدود للفريق من خلال نشر مقطع فيديو قصير عبر خاصية القصص يوثق لحظات احتفاله العفوية برفقة أولاده، ما يعكس الارتباط العاطفي العميق لرموز النادي الكتالوني بإنجازاته المستمرة في مختلف الفئات.