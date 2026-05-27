فيديو - حارس بلجيكا يودّع الملاعب سعيداً وباكياً

🇧🇪❤️‍🩹 Simon Mignolet (38) is retiring. He was in tears in his last ever career match for Club Brugge. 👋🥲 pic.twitter.com/qDec8S705E — EuroFoot (@eurofootcom) May 26, 2026

أنهى الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه مسيرته الكروية بليلة عاطفية مع كلوب بروج، بعدما خاض مباراته أمام جينت في ختام الموسم، قبل اعتزاله عن عمر 38 عامًا.وكان كلوب بروج قد أعلن في 2 - أبريل 2026 أن مينيوليه سيعلّق قفازيه مع نهاية موسم 2025-2026، مؤكّدًا أنّ مواجهة جينت على ملعب يان بريدل ستكون الظهور الرسمي الأخير له مع الفريق، والنهاية الفعلية لمسيرته الاحترافية.وجاء الوداع بالصورة التي تمناها الحارس المخضرم، إذ اختتم كلوب بروج موسمه بفوز عريض على جينت )5-0(، في مباراة حملت طابعًا خاصًا لمينيوليه، الذي ودّع الجماهير وسط أجواء مؤثرة، بعدما وصف النادي الليلة بأنها “لا تُنسى”.وقال الحارس بعد المباراة إن خوض اللحظات الأخيرة من مسيرته بهذا الشكل كان "سيناريو مثاليًا"، معبرًا عن امتنانه لكل من ساهم في تنظيم وداعه، ومؤكدًا أنه لم يكن يتخيل أن يحظى بمسيرة بهذه القيمة.كما أشار زميله هانز فاناكن إلى أن تلك اللحظات كانت عاطفية، وأنّ مينيوليه استحق هذا الوداع بعد كل ما قدّمه للنادي.وخلال مسيرته، دافع مينيوليه عن ألوان ترودن وسندرلاند وكلوب بروج، وحقق مع الفريق البلجيكي عدة ألقاب محلية، فيما خاض 204 مباريات مع ، وكان ضمن الفريق المتوّج بدوري أبطال عام 2019، ومثّل منتخب في 35 مباراة دولية.