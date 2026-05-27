فيديو - حارس بلجيكا يودّع الملاعب سعيداً وباكياً

فيديو - حارس بلجيكا يودّع الملاعب سعيداً وباكياً
كرة القدم

2026-05-27 | 05:18
فيديو - حارس بلجيكا يودّع الملاعب سعيداً وباكياً

خاض مباراته الأخيرة مع كلوب بروج في ختام الموسم

أنهى الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه مسيرته الكروية بليلة عاطفية مع كلوب بروج، بعدما خاض مباراته الأخيرة أمام جينت في ختام الموسم، قبل اعتزاله كرة القدم عن عمر 38 عامًا.
وكان كلوب بروج قد أعلن في 2 نيسان - أبريل 2026 أن مينيوليه سيعلّق قفازيه مع نهاية موسم 2025-2026، مؤكّدًا أنّ مواجهة جينت على ملعب يان بريدل ستكون الظهور الرسمي الأخير له مع الفريق، والنهاية الفعلية لمسيرته الاحترافية. 
وجاء الوداع بالصورة التي تمناها الحارس المخضرم، إذ اختتم كلوب بروج موسمه بفوز عريض على جينت )5-0(، في مباراة حملت طابعًا خاصًا لمينيوليه، الذي ودّع الجماهير وسط أجواء مؤثرة، بعدما وصف النادي الليلة بأنها “لا تُنسى”. 
وقال الحارس بعد المباراة إن خوض اللحظات الأخيرة من مسيرته بهذا الشكل كان "سيناريو مثاليًا"، معبرًا عن امتنانه لكل من ساهم في تنظيم وداعه، ومؤكدًا أنه لم يكن يتخيل أن يحظى بمسيرة بهذه القيمة. 
كما أشار زميله هانز فاناكن إلى أن تلك اللحظات كانت عاطفية، وأنّ مينيوليه استحق هذا الوداع بعد كل ما قدّمه للنادي. 
وخلال مسيرته، دافع مينيوليه عن ألوان سانت ترودن وسندرلاند وكلوب بروج، وحقق مع الفريق البلجيكي عدة ألقاب محلية، فيما خاض 204 مباريات مع ليفربول، وكان ضمن الفريق المتوّج بدوري أبطال أوروبا عام 2019، ومثّل منتخب بلجيكا في 35 مباراة دولية.


