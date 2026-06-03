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فيديو - قافلة حمراء ترافق "نجوم الهلال"

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فيديو - قافلة حمراء ترافق &quot;نجوم الهلال&quot;
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كرة القدم

2026-06-03 | 01:10
فيديو - قافلة حمراء ترافق "نجوم الهلال"

حظي منتخب تركيا بوداع جماهيري مهيب

حظي منتخب تركيا بوداع جماهيري مهيب قبل توجهه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.
وتقدّمت حافلتان باللون الأحمر للمنتخب قافلة ضخمة وممتدة من مركبات المشجعين على طريق المطار، في مشهد عكس الشغف الكبير لعودة "نجوم الهلال" إلى المونديال بعد غياب طويل استمر منذ نسخة 2002.
وتأتي هذه الأجواء الاحتفالية الحماسية بالتزامن مع دخول الأتراك المرحلة الأخيرة من التحضيرات تحت قيادة المدرب الإيطالي فينتشنزو مونتيلا. 
وكان منتخب تركيا قد انتزع بطاقة العبور عبر الملحق الأوروبي بعد الفوز على رومانيا ثم كوسوفو، لينافس في المونديال ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه الولايات المتحدة، وباراغواي، وأستراليا.
ويعوّل مونتيلا في هذه الرحلة على جيل شابّ يقوده أردا غولر وكينان يلدز، سعياً لتكرار الحضور القوي الذي ظهر به الفريق في كأس أوروبا 2024 حين بلغ ربع النهائي قبل الخروج أمام هولندا (1-2).
وتبحث الجماهير التركية عن مسار طويل يتجاوز مجرد العودة الشرفية، متسلحة بآمال عريضة لبناء مشاركة تاريخية استثنائية في مونديال 2026.



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