فيديو - قافلة حمراء ترافق "نجوم الهلال"

The Türkiye national team is now bound for North America after this massive convoy 🇹🇷



(Via X/turkic_x) pic.twitter.com/E5edqLi5am — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 2, 2026

حظي منتخب تركيا بوداع جماهيري مهيب قبل توجهه إلى للمشاركة في نهائيات كأس 2026.وتقدّمت حافلتان باللون الأحمر للمنتخب قافلة ضخمة وممتدة من مركبات المشجعين على طريق ، في عكس الشغف الكبير لعودة "نجوم الهلال" إلى المونديال بعد غياب طويل استمر منذ نسخة 2002.وتأتي هذه الأجواء الاحتفالية الحماسية بالتزامن مع دخول المرحلة من التحضيرات تحت قيادة المدرب الإيطالي فينتشنزو مونتيلا.وكان منتخب تركيا قد انتزع بطاقة العبور عبر الملحق بعد الفوز على رومانيا ثم كوسوفو، لينافس في المونديال ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه الولايات المتحدة، وباراغواي، وأستراليا.ويعوّل مونتيلا في هذه الرحلة على جيل شابّ يقوده أردا غولر وكينان يلدز، سعياً لتكرار الحضور القوي الذي ظهر به الفريق في كأس أوروبا 2024 حين بلغ ربع النهائي قبل الخروج أمام هولندا (1-2).وتبحث الجماهير التركية عن مسار طويل يتجاوز مجرد العودة الشرفية، متسلحة بآمال عريضة لبناء مشاركة تاريخية استثنائية في مونديال 2026.