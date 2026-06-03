أنسو فاتي يدخل عالم الموسيقى بأغنية "مهما يكن"

في محطة غير متوقعة خارج ملاعب

أعلن النجم الإسباني ، لاعب المعار إلى الفرنسي، دخوله رسميًّا عالم الموسيقى بتوقيعه عقدًا رسميًّا مع شركة "Music Brokers" لإطلاق أوّل أعماله الفنّية، في محطة غير متوقعة خارج ملاعب .

وتقرر إصدار أغنيته المنفردة الأولى يوم الجمعة 19 - حزيران بعنوان "Sea Como Sea" أو "مهما يكن"، بتوزيع عالمي شامل عبر شركة "The Orchard" التابعة لـ(Sony Music).

وتأتي هذه الخطوة الفنّية في فترة مفصلية من مسيرة المهاجم الشاب، إذ يخوض تجربة مع موناكو عصيبة طاردته فيها لعنة الإصابات وحرمته الاستمرارية مع برشلونة.

وكان فاتي قد كشف سابقًا عن تعلّقه الشديد بالموسيقى، مؤكّدًا أنّها تمثّل ملجأه الآمن للابتعاد عن الضغوطات النفسية للساحرة المستديرة، ووسيلته المفضّلة للتعبير عن ذاته خارج حدود المستطيل الأخضر.

ويُعد فاتي من ألمع خريجي "لا ماسيا" الشهيرة، وارتبطت انطلاقته بتوقعات هائلة بعد صعوده الصاروخي المبكر مع الفريق الأول للبارسا، قبل أن تغيّر الإصابات مجرى طموحاته وتدفعه للبحث عن الذات بالدوري الفرنسي.







