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EA لا تخطئ منذ 2010، فمن بطل مونديال 2026؟

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EA لا تخطئ منذ 2010، فمن بطل مونديال 2026؟
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كرة القدم

2026-06-07 | 03:02
EA لا تخطئ منذ 2010، فمن بطل مونديال 2026؟

في محاكاة جديدة أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجماهير

توقّعت لعبة EA Sports FC تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، في محاكاة جديدة أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجماهير قبل انطلاق البطولة.
ويأتي هذا التوقّع بعدما نجحت اللعبة في تحديد بطل المونديال خلال آخر أربع نسخ، حيث أصابت في توقعها تتويج كلّ من إسبانيا في 2010، ثمّ ألمانيا في 2014، وفرنسا في 2018، وصولًا إلى الأرجنتين في 2022.
وبحسب المحاكاة، يملك المنتخب الإسباني حظوظًا كبيرة للعودة إلى منصة التتويج العالمي للمرة الأولى منذ إنجازه التاريخي في جنوب أفريقيا، مستندًا إلى جيل جديد يضم أسماء بارزة في مقدمتها لامين يامال، إلى جانب مجموعة من اللاعبين الذين أعادوا "لا روخا" إلى واجهة المنافسة.
ورغم أنّ التوقّع لا يخرج عن إطار المحاكاة الافتراضية، فإنّ سجلّ EA اللافت في النسخ الأربع الأخيرة حوّل إعلانها إلى مادّة مثيرة للجدل بين الجماهير، وفتح باب التكهنات مبكرًا حول بطل مونديال 2026.



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