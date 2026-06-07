EA لا تخطئ منذ 2010، فمن بطل مونديال 2026؟

في محاكاة أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجماهير

توقّعت لعبة EA Sports FC تتويج منتخب بلقب 2026، في محاكاة أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجماهير قبل انطلاق البطولة.

ويأتي هذا التوقّع بعدما نجحت اللعبة في تحديد بطل المونديال خلال آخر أربع نسخ، حيث أصابت في توقعها تتويج كلّ من إسبانيا في 2010، ثمّ في 2014، وفرنسا في 2018، وصولًا إلى في 2022.

وبحسب المحاكاة، يملك المنتخب الإسباني حظوظًا كبيرة للعودة إلى منصة التتويج العالمي للمرة الأولى منذ إنجازه التاريخي في ، مستندًا إلى جيل جديد يضم أسماء بارزة في مقدمتها ، إلى جانب مجموعة من اللاعبين الذين أعادوا " " إلى واجهة المنافسة.

ورغم أنّ التوقّع لا يخرج عن إطار المحاكاة الافتراضية، فإنّ سجلّ EA اللافت في النسخ الأربع حوّل إعلانها إلى مادّة مثيرة للجدل بين الجماهير، وفتح باب التكهنات مبكرًا حول بطل مونديال 2026.







