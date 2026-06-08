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فيديو - إيطاليا تبتسم أخيرا

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فيديو - إيطاليا تبتسم أخيرا
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كرة القدم

2026-06-08 | 00:25
فيديو - إيطاليا تبتسم أخيرا

أضاف لقبًا ثالثاً إلى سجله في بطولة أوروبا تحت 17 عاما

تُوّج منتخب إيطاليا بلقب بطولة أوروبا تحت 17 عامًا، بعد فوزه على منتخب بلجيكا بركلات الترجيح (4-3)، عقب نهاية المباراة النهائية بالتعادل (1-1)، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب ليليكولا في تالين ضمن نهائي البطولة القارية.
وجاءت الإثارة في الدقائق الأخيرة، بعدما تقدّم المنتخب البلجيكي عبر نوا أوجيا في الدقيقة 85، ليقترب من حسم اللقب وكتابة إنجاز تاريخي. 
لكنّ المنتخب الإيطالي رفض الاستسلام، وحصل على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، ترجمها مارشيلو فوغازولا إلى هدف التعادل، فارضًا الاحتكام إلى ركلات الترجيح.
وفي سلسلة الحسم، نجح المنتخب الإيطالي في التفوّق (4-3)، ليحسم النهائي لمصلحته ويضيف لقبًا ثالثاً إلى سجله في بطولة أوروبا تحت 17 عامًا.
ويأتي هذا التتويج بعد مشوار قوي لإيطاليا في الأدوار الإقصائية، إذ تجاوزت إسبانيا أيضًا بركلات الترجيح في نصف النهائي، قبل أن تكرر السيناريو في النهائي.



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