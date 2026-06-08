فيديو - إيطاليا تبتسم أخيرا

تُوّج منتخب بلقب تحت 17 عامًا، بعد فوزه على منتخب بركلات الترجيح (4-3)، عقب نهاية المباراة النهائية بالتعادل (1-1)، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب ليليكولا في ضمن نهائي البطولة القارية.وجاءت الإثارة في الدقائق ، بعدما تقدّم المنتخب البلجيكي عبر نوا أوجيا في الدقيقة 85، ليقترب من حسم اللقب وكتابة إنجاز تاريخي.لكنّ المنتخب رفض الاستسلام، وحصل على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، ترجمها مارشيلو فوغازولا إلى هدف التعادل، فارضًا الاحتكام إلى ركلات الترجيح.وفي سلسلة الحسم، نجح المنتخب الإيطالي في التفوّق (4-3)، ليحسم النهائي لمصلحته ويضيف لقبًا ثالثاً إلى سجله في بطولة تحت 17 عامًا.ويأتي هذا التتويج بعد مشوار قوي لإيطاليا في الأدوار الإقصائية، إذ تجاوزت أيضًا بركلات الترجيح في نصف النهائي، قبل أن تكرر السيناريو في النهائي.