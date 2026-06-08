فيديو - المنتخب الإيراني يستعيد ضحايا ميناب في افتتاح المونديال

🇮🇷 Iran to Honor Makan Nasiri at the Iran vs. New Zealand match



He was killed at the Minab School, his body has still not been found.



The Iranian Embassy in the UK released this emotional video:

"In memory of Makan Nasiri, the football-loving boy from Minab whose only trace… pic.twitter.com/8QLU29X4xR — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) June 7, 2026 Mexico gives the Iranian World Cup squad the welcome it deserves! pic.twitter.com/LjkeUoU3NB — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 7, 2026

حظي منتخب باستقبال لافت بعد وصوله إلى المكسيك استعدادًا للمشاركة في ، في ظل ظروف استثنائية فرضت نقل مقر إقامته إلى تيخوانا، بعد أزمة التأشيرات المرتبطة بدخوله إلى .وأشارت تقارير إلى أن المنتخب سيقيم في المكسيك، على أن ينتقل إلى الولايات المتحدة لخوض مبارياته في البطولة.وتزامن الوصول مع تداول مقطع نشرته السفارة في المتحدة، خُصص لذكرى الطفل ماكان نصيري، وهو طفل في السابعة من عمره، كان من بين ضحايا قصف استهدف مدرسة شجرة طيبة الابتدائية في ميناب، في 28 شباط - فبراير، وقد بقي الطفل لم يُعثر على جثمانه بعد أسابيع من البحث، والأثر الوحيد الذي بقي منه كان حذاءً واحدًا.وتتجه إيران إلى تكريم ذكرى ماكان خلال مباراتها أمام نيوزيلندا في كأس ، بعد أن كان المنتخب الإيراني قد قام في وقت سابق بلفتة رمزية قبل مباراة ودّيّة أمام نيجيريا، حين ظهر لاعبوه بحقائب مدرسية وشارات سوداء، تكريمًا لضحايا المدرسة المستهدفة.ويفتتح منتخب إيران مشواره في كأس العالم بمواجهة نيوزيلندا يوم 15 حزيران - يونيو على ملعب في إنغلوود، ضمن منافسات المجموعة السابعة.