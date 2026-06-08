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فيديو - المنتخب الإيراني يستعيد ضحايا ميناب في افتتاح المونديال

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فيديو - المنتخب الإيراني يستعيد ضحايا ميناب في افتتاح المونديال
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كرة القدم

2026-06-08 | 00:28
فيديو - المنتخب الإيراني يستعيد ضحايا ميناب في افتتاح المونديال

حظي منتخب إيران باستقبال لافت بعد وصوله إلى المكسيك

حظي منتخب إيران باستقبال لافت بعد وصوله إلى المكسيك استعدادًا للمشاركة في كأس العالم، في ظل ظروف استثنائية فرضت نقل مقر إقامته إلى تيخوانا، بعد أزمة التأشيرات المرتبطة بدخوله إلى الولايات المتحدة.
وأشارت تقارير إلى أن المنتخب الإيراني سيقيم في المكسيك، على أن ينتقل إلى الولايات المتحدة لخوض مبارياته في البطولة.
وتزامن الوصول مع تداول مقطع نشرته السفارة الإيرانية في المملكة المتحدة، خُصص لذكرى الطفل ماكان نصيري، وهو طفل في السابعة من عمره، كان من بين ضحايا قصف استهدف مدرسة شجرة طيبة الابتدائية في ميناب، في 28 شباط - فبراير، وقد بقي الطفل الوحيد الذي لم يُعثر على جثمانه بعد أسابيع من البحث، والأثر الوحيد الذي بقي منه كان حذاءً واحدًا.
وتتجه إيران إلى تكريم ذكرى ماكان خلال مباراتها أمام نيوزيلندا في كأس العالم، بعد أن كان المنتخب الإيراني قد قام في وقت سابق بلفتة رمزية قبل مباراة ودّيّة أمام نيجيريا، حين ظهر لاعبوه بحقائب مدرسية وشارات سوداء، تكريمًا لضحايا المدرسة المستهدفة.
ويفتتح منتخب إيران مشواره في كأس العالم بمواجهة نيوزيلندا يوم 15 حزيران - يونيو على ملعب لوس أنجلوس في إنغلوود، ضمن منافسات المجموعة السابعة.



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