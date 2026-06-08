فيديو - منتخب كوراساو يصل إلى الملعب بطريقة غير متوقَّعة

خطف منتخب كوراساو الأنظار بمشهد طريف
قبل ظهوره التاريخي في كأس العالم
، بعدما انتشر مقطع يُظهر لاعبي المنتخب وهم يصلون في حافلة مدرسية قديمة بلا نوافذ
، وسط أجواء احتفالية وموسيقى، في لقطة عكست الروح العفوية التي ترافق واحدة من أجمل قصص البطولة المقبلة.
المشهد ارتبط بوصول المنتخب إلى مباراة تحضيرية أمام أروبا، انتهت بفوزه (4-0) قبل توجّه إلى منافسات كأس العالم
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وتحمل قصة كوراساو بُعدًا استثنائيًا، بعدما أصبحت أصغر دولة من حيث عدد السكان تتأهل إلى كأس العالم، في إنجاز تاريخي لجزيرة كاريبية يبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة.
ويقود الفريق المدرب الهولندي
المخضرم ديك أدفوكات، وسط تشكيلة تعتمد بشكل كبير على لاعبين من أصول كوراساوية وُلد معظمهم في هولندا
، وسيفتتح مشواره في البطولة بمواجهة منتخب ألمانيا
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