فيديو - منتخب كوراساو يصل إلى الملعب بطريقة غير متوقَّعة

Curaçao 🇨🇼 national team arrived for the 2026 World Cup in a school bus 🚌 with no windows😂😭…. These guys are creating amazing memories pic.twitter.com/5s6AQbSgL3 — NEDU (@Nedu_brazil01) June 7, 2026

خطف منتخب كوراساو الأنظار بمشهد قبل ظهوره التاريخي في ، بعدما انتشر مقطع يُظهر لاعبي المنتخب وهم يصلون في حافلة مدرسية قديمة بلا ، وسط أجواء احتفالية وموسيقى، في لقطة عكست الروح العفوية التي ترافق واحدة من أجمل قصص البطولة المقبلة.المشهد ارتبط بوصول المنتخب إلى مباراة تحضيرية أمام أروبا، انتهت بفوزه (4-0) قبل توجّه إلى منافسات كأس .وتحمل قصة كوراساو بُعدًا استثنائيًا، بعدما أصبحت أصغر دولة من حيث عدد السكان تتأهل إلى كأس العالم، في إنجاز تاريخي لجزيرة كاريبية يبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة.ويقود الفريق المدرب المخضرم ديك أدفوكات، وسط تشكيلة تعتمد بشكل كبير على لاعبين من أصول كوراساوية وُلد معظمهم في ، وسيفتتح مشواره في البطولة بمواجهة منتخب .