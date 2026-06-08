جماهير لاتسيو تصعّد وتضع الموسم على صفيح ساخن

مقاطعة الاشتراكات الموسميّة لموسم 2026-2027

أعلنت مجموعات الألتراس المشجّعة لنادي لاتسيو تصعيد احتجاجها ضدّ كلاوديو لوتيتو، عبر مقاطعة الاشتراكات الموسميّة لموسم 2026-2027، والامتناع عن حضور مباريات الفريق على ملعبه في الدوري وكأس .

وبحسب ، أكدت المنظمة أنها لن تشتري بطاقات الاشتراك، ولن تحضر المباريات في الملعب الأولمبي، باستثناء مواجهتَي ديربي أمام روما، على أن تواصل دعم الفريق في المباريات خارج .

وتأتي الخطوة ضمن حملة اعتراض مستمرة على إدارة لوتيتو، الذي يواجه طويلة انتقادات حادة من جزء واسع من جماهير النادي.

وتزامن الإعلان مع إطلاق لاتسيو حملته الخاصة بالاشتراكات للموسم المقبل، بعد موسم شهد حضورًا جماهيريًا لافتًا، إذ بلغ عدد المشتركين في الموسم الماضي 29,918 مشجعًا، قبل أن تتخذ مجموعات المشجعين قرار .

وتضع هذه الخطوة إدارة النادي أمام ضغط جماهيري واضح قبل بداية الموسم الجديد، خصوصًا أن المقاطعة لا تستهدف الفريق داخل الملعب بقدر ما تأتي ضمن رسالة مباشرة ضد إدارة النادي ورئيسه.





