جماهير لاتسيو تصعّد وتضع الموسم على صفيح ساخن

أعلنت مجموعات الألتراس المشجّعة لنادي لاتسيو تصعيد احتجاجها ضدّ رئيس النادي
كلاوديو لوتيتو، عبر مقاطعة الاشتراكات الموسميّة لموسم 2026-2027، والامتناع عن حضور مباريات الفريق على ملعبه في الدوري الإيطالي
وكأس إيطاليا
.
وبحسب وسائل الإعلام
، أكدت المجموعات
المنظمة أنها لن تشتري بطاقات الاشتراك، ولن تحضر المباريات في الملعب الأولمبي، باستثناء مواجهتَي ديربي العاصمة
أمام روما، على أن تواصل دعم الفريق في المباريات خارج الديار
.
وتأتي الخطوة ضمن حملة اعتراض مستمرة على إدارة لوتيتو، الذي يواجه منذ فترة
طويلة انتقادات حادة من جزء واسع من جماهير النادي.
وتزامن الإعلان مع إطلاق لاتسيو حملته الخاصة بالاشتراكات للموسم المقبل، بعد موسم شهد حضورًا جماهيريًا لافتًا، إذ بلغ عدد المشتركين في الموسم الماضي 29,918 مشجعًا، قبل أن تتخذ مجموعات المشجعين قرار المقاطعة
.
وتضع هذه الخطوة إدارة النادي أمام ضغط جماهيري واضح قبل بداية الموسم الجديد، خصوصًا أن المقاطعة لا تستهدف الفريق داخل الملعب بقدر ما تأتي ضمن رسالة مباشرة ضد إدارة النادي ورئيسه.