الأفاعي تهاجم منتخب سويسرا داخل المعسكر

واجهت بعثة منتخب موقفًا غير مألوف

واجهت بعثة منتخب موقفًا غير مألوف خلال معسكرها التدريبي في مدينة سان دييغو بولاية الأميركية، بعدما تلقّى الفريق تحذيرات من احتمال وجود أفاعٍ سامّة في محيط مقرّ تدريباته، قبل انطلاق مشواره في .

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السويسري خريطة لمرافق المعسكر في سان دييغو اليهوديّة، ظهرت فيها منطقة مميّزة باللون الأحمر كُتب عليها تحذير من الأفاعي، إلى جانب تحديد أماكن الملاعب، وصالة اللياقة البدنية، وغرف تبديل الملابس.

وتضمّ منطقة سان دييغو أنواعًا من الأفاعي الجرسيّة السامّة، ما دفع البعثة إلى التعامل بحذر مع محيط مقرّ التدريب، في أضاف عاملًا غير متوقّع إلى تحضيرات المنتخب.

ويخوض منتخب سويسرا معسكره في بقيادة مدربه مراد ياكين، حيث يضع اللمسات على استعداداته قبل الدخول في منافسات كأس .









