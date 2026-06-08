الأفاعي تهاجم منتخب سويسرا داخل المعسكر

واجهت بعثة منتخب سويسرا
موقفًا غير مألوف خلال معسكرها التدريبي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا
الأميركية، بعدما تلقّى الفريق تحذيرات من احتمال وجود أفاعٍ سامّة في محيط مقرّ تدريباته، قبل انطلاق مشواره في كأس العالم
.
ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السويسري خريطة لمرافق المعسكر في أكاديمية
سان دييغو اليهوديّة، ظهرت فيها منطقة مميّزة باللون الأحمر كُتب عليها تحذير من الأفاعي، إلى جانب تحديد أماكن الملاعب، وصالة اللياقة البدنية، وغرف تبديل الملابس.
وتضمّ منطقة سان دييغو أنواعًا من الأفاعي الجرسيّة السامّة، ما دفع البعثة إلى التعامل بحذر مع محيط مقرّ التدريب، في مشهد
أضاف عاملًا غير متوقّع إلى تحضيرات المنتخب.
ويخوض منتخب سويسرا معسكره في الولايات المتحدة
بقيادة مدربه مراد ياكين، حيث يضع اللمسات الأخيرة
على استعداداته قبل الدخول في منافسات كأس العالم
.