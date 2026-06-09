فيديو - هل يتفوّق مبابي على مدرّبه؟

AMISTOSO INTERNACIONAL



Com Hat-trick de Olise, França bate a Irlanda do Norte em seu último amistoso antes da estreia na copa do mundo.



🇫🇷 FRANÇA 3x1 IRLANDA DO NORTE🇬🇧 pic.twitter.com/D96unFSZpH — Goal Grove (@GroveGoal) June 8, 2026

بلغ كيليان مبابي محطة مع منتخب ، بعدما خاض مباراته الدولية رقم 98 بقميص "الديوك"، خلال الفوز على إيرلندا الشمالية (3-1) في المباراة الودّية التي أُقيمت في ليل، ضمن الاستعدادات لكأس .وبهذا الرقم، تجاوز مبابي كلًا من بنزيما ولوران بلان وبيكسنتي ليزارازو، الذين توقف رصيد كل منهم عند 97 مباراة دولية، ليصبح قائد فرنسا عاشر أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ المنتخب.ويحتاج مبابي إلى 5 مباريات فقط لمعادلة رقم ديدييه ديشامب، المدرب الحالي للمنتخب، الذي خاض 103 مباريات دولية خلال مسيرته لاعبًا، قبل أن يقود فرنسا لاحقًا من على مقاعد البدلاء.وجاءت محطة مبابي الجديدة في ليلة برز فيها مايكل أوليس، بعدما قاد فرنسا للفوز بتسجيله ثلاثية في شباك إيرلندا الشمالية، ليمنح المنتخب دفعة معنوية مهمة قبل دخول أجواء المونديال.وتستهل فرنسا مشوارها في بمواجهة السنغال يوم 16 حزيران - في ، قبل أن تلتقي والنرويج ضمن منافسات المجموعة التاسعة.