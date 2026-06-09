فيديو - هل يتفوّق مبابي على مدرّبه؟

عاجل
مراسل الجديد: 9 شهداء و28 جريحاً حتى اللحظة في حصيلة الغارة على المساكن الشعبية في صور وأعمال البحث لا تزال مستمرة
مراسل الجديد: 9 شهداء و28 جريحاً حتى اللحظة في حصيلة الغارة على المساكن الشعبية في صور وأعمال البحث لا تزال مستمرة
الرئيس عون: نسعى إلى دولة تسود فيها سيادة القانون وتنعدم فيها الدويلات وتُحترم فيها حقوق المواطن
الرئيس عون: نسعى إلى دولة تسود فيها سيادة القانون وتنعدم فيها الدويلات وتُحترم فيها حقوق المواطن
الرئيس جوزاف عون في ذكرى تأسيس قوى الأمن: لقد أثبت رجال قوى الأمن في أحلك الظروف وأشدّها وطأةً أنهم مع رفاقهم العسكريين سياج منيعٌ يقف بين اللبنانيين والفوضى
الرئيس جوزاف عون في ذكرى تأسيس قوى الأمن: لقد أثبت رجال قوى الأمن في أحلك الظروف وأشدّها وطأةً أنهم مع رفاقهم العسكريين سياج منيعٌ يقف بين اللبنانيين والفوضى
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
27 o
AlJadeedTv
البقاع
28 o
AlJadeedTv
الجنوب
26 o
AlJadeedTv
الشمال
27 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
24 o
AlJadeedTv
كسروان
26 o
AlJadeedTv
متن
26 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - هل يتفوّق مبابي على مدرّبه؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - هل يتفوّق مبابي على مدرّبه؟
A-
A+

كرة القدم

2026-06-09 | 01:36
فيديو - هل يتفوّق مبابي على مدرّبه؟

بلغ كيليان مبابي محطة جديدة مع منتخب فرنسا

بلغ كيليان مبابي محطة جديدة مع منتخب فرنسا، بعدما خاض مباراته الدولية رقم 98 بقميص "الديوك"، خلال الفوز على إيرلندا الشمالية (3-1) في المباراة الودّية التي أُقيمت في ليل، ضمن الاستعدادات لكأس العالم.
وبهذا الرقم، تجاوز مبابي كلًا من كريم بنزيما ولوران بلان وبيكسنتي ليزارازو، الذين توقف رصيد كل منهم عند 97 مباراة دولية، ليصبح قائد فرنسا عاشر أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ المنتخب.
ويحتاج مبابي إلى 5 مباريات فقط لمعادلة رقم ديدييه ديشامب، المدرب الحالي للمنتخب، الذي خاض 103 مباريات دولية خلال مسيرته لاعبًا، قبل أن يقود فرنسا لاحقًا من على مقاعد البدلاء.
وجاءت محطة مبابي الجديدة في ليلة برز فيها مايكل أوليس، بعدما قاد فرنسا للفوز بتسجيله ثلاثية في شباك إيرلندا الشمالية، ليمنح المنتخب دفعة معنوية مهمة قبل دخول أجواء المونديال.
وتستهل فرنسا مشوارها في كأس العالم بمواجهة السنغال يوم 16 حزيران - يونيو في نيويورك، قبل أن تلتقي العراق والنرويج ضمن منافسات المجموعة التاسعة.


مقالات ذات صلة

فيديو - ميسي يتفوق على رونالدو ومبابي وفينيسيوس
2026-04-04

فيديو - ميسي يتفوق على رونالدو ومبابي وفينيسيوس

فيديو - أتليتك بلباو يحتفي بمدربه إرنستو فالفيردي
2026-05-03

فيديو - أتليتك بلباو يحتفي بمدربه إرنستو فالفيردي

فيديو - عاد الزوج فجأة فسقط مدرب اللياقة من نافذة شاهقة
2026-05-29

فيديو - عاد الزوج فجأة فسقط مدرب اللياقة من نافذة شاهقة

فيديو - بطاقة حمراء تنقل مدرب تركيا الى المستشفى
2026-04-01

فيديو - بطاقة حمراء تنقل مدرب تركيا الى المستشفى

فيديو - هل يتفوّق مبابي على مدرّبه؟

رياضة

كرة القدم

كيليان مبابي

منتخب فرنسا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - أوزبكستان في موقف غير مألوف قبل مواجهة هولندا
فيديو - ضيف مميّز في سانتياغو برنابيو

اقرأ ايضا في كرة القدم

أسطورة برشلونة ترفض كبار إنجلترا وهذا هو السبب
02:10

أسطورة برشلونة ترفض كبار إنجلترا وهذا هو السبب

تجربة مفاجئة في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات

02:10

أسطورة برشلونة ترفض كبار إنجلترا وهذا هو السبب

تجربة مفاجئة في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات

برشلونة على موعد مع لمّ شمل خاص
02:08

برشلونة على موعد مع لمّ شمل خاص

في خطوة تمنحه فرصة الظهور أمام المدرب هانزي فليك خلال فترة الإعداد

02:08

برشلونة على موعد مع لمّ شمل خاص

في خطوة تمنحه فرصة الظهور أمام المدرب هانزي فليك خلال فترة الإعداد

اتهامات شنيعة تهزّ مالك وست هام يونايتد
01:44

اتهامات شنيعة تهزّ مالك وست هام يونايتد

عاصفة جديدة بعد تحقيق مشترك

01:44

اتهامات شنيعة تهزّ مالك وست هام يونايتد

عاصفة جديدة بعد تحقيق مشترك

اخترنا لك
أسطورة برشلونة ترفض كبار إنجلترا وهذا هو السبب
02:10
برشلونة على موعد مع لمّ شمل خاص
02:08
اتهامات شنيعة تهزّ مالك وست هام يونايتد
01:44
فيديو - بهذه الطريقة كرّمت المكسيك بيليه
01:43

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026