فيديو - هل يتفوّق مبابي على مدرّبه؟

بلغ كيليان مبابي محطة جديدة
مع منتخب فرنسا
، بعدما خاض مباراته الدولية رقم 98 بقميص "الديوك"، خلال الفوز على إيرلندا الشمالية (3-1) في المباراة الودّية التي أُقيمت في ليل، ضمن الاستعدادات لكأس العالم
.
وبهذا الرقم، تجاوز مبابي كلًا من كريم
بنزيما ولوران بلان وبيكسنتي ليزارازو، الذين توقف رصيد كل منهم عند 97 مباراة دولية، ليصبح قائد فرنسا عاشر أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ المنتخب.
ويحتاج مبابي إلى 5 مباريات فقط لمعادلة رقم ديدييه ديشامب، المدرب الحالي للمنتخب، الذي خاض 103 مباريات دولية خلال مسيرته لاعبًا، قبل أن يقود فرنسا لاحقًا من على مقاعد البدلاء.
وجاءت محطة مبابي الجديدة في ليلة برز فيها مايكل أوليس، بعدما قاد فرنسا للفوز بتسجيله ثلاثية في شباك إيرلندا الشمالية، ليمنح المنتخب دفعة معنوية مهمة قبل دخول أجواء المونديال.
وتستهل فرنسا مشوارها في كأس العالم
بمواجهة السنغال يوم 16 حزيران - يونيو
في نيويورك
، قبل أن تلتقي العراق
والنرويج ضمن منافسات المجموعة التاسعة.