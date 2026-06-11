فيديو - تجسّس جوي يفضح خطط الجزائر

كااااارثة!!😱😱



الجزائر قرر أن التدريبات تكون مغلقة امام وسائل الاعلام عشان يختار التكتيك اللي يفاجئ فيه الارجنتين قبل مباراتهم معًا



لكن قناة امريكية استعانت بطائرة درون عشان تصور جزء من تدريباتهم وسربتها لوسائل التواصل الاجتماعي!!!!!! pic.twitter.com/PYh1ASqeJq — (@_su6an) June 10, 2026

أثارت أميركية جدلًا واسعًا بعدما صوّرت جزءًا من تدريبات المنتخب الجزائري المغلقة، خلال استعدادات "محاربي الصحراء" لمواجهة الأرجنتين في مستهل مشوارهما ضمن نهائيات .وكان المدرب السويسري بيتكوفيتش قد قرّر إبعاد والكاميرات عن الحصص التدريبية، في محاولة للحفاظ على سرية التحضيرات والخيارات الفنية والتكتيكية التي ينوي اعتمادها أمام حامل اللقب العالمي.لكنّ قناة "KMBC 9" المحلية استعانت بمروحية التصوير التابعة لها "News Chopper 9"، التي حلّقت فوق ملعب "روك تشوك بارك" في مدينة لارنس بولاية كانساس، والتقطت مشاهد للمنتخب الجزائري خلال تنفيذ عدد من التدريبات، قبل نشرها عبر منصاتها الرقمية.وأظهرت اللقطات لاعبي الجزائر أثناء خوض تدريبات بدنية وفنية، من دون أن يتّضح ما إذا كانت قد تضمنت تفاصيل تكتيكية مؤثرة أو كشفت الخطة المنتظرة أمام الأرجنتين.ويُقيم المنتخب الجزائري معسكره في لارنس، التي اختارها مقرًا له خلال البطولة، كما خاض مباراة ودية مغلقة أمام بوليفيا ضمن تحضيراته .ويلتقي المنتخب الجزائري نظيره الأرجنتيني يوم الثلاثاء 16 حزيران - يونيو، على ملعب "أروهيد" في كانساس سيتي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة.