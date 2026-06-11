فيديو - مشهد مناخي مقلق قبل انطلاق المونديال

Orlando’s stadium where England will play Costa Rica.



Kick off has been delayed by 30 minutes. 🌧️🇺🇸 pic.twitter.com/IZGXSwdykk — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) June 10, 2026

تسبّبت عاصفة رعدية قوية في تأجيل انطلاق المباراة الودية بين منتخب ونظيره كوستاريكا، التي أُقيمت على ملعب " آند كو" في مدينة أورلاندو، ضمن استعدادات "الأسود الثلاثة" لنهائيات ، وانتهت الى فوز الانجليز (3-0).وكان من المقرر أن تبدأ المباراة عند الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي، قبل أن تغمر الأمطار الغزيرة أجزاءً من أرضية الملعب، بالتزامن مع تسجيل نشاط للبرق في المنطقة، ما دفع المنظّمين إلى تفعيل بروتوكولات السلامة وإبعاد الجماهير عن المدرجات.وطلبت الرسائل المعروضة على الشاشات داخل الملعب من المشجعين الاحتماء في الأماكن الآمنة، فيما خضعت الأرضية للفحص للتأكد من إمكان إقامة اللقاء من دون تعريض اللاعبين والجماهير للخطر.وبعد تحسّن الأحوال الجوية، سُمح للمشجعين بالعودة إلى مقاعدهم، وحدّد موعد جديد لانطلاق المباراة عند الخامسة مساءً، أي بعد ساعة كاملة من توقيتها الأصلي، بشرط عدم تسجيل ضربات برق إضافية قرب الملعب.وشكّل اللقاء الاختبار الودي الأخير للمنتخب الإنجليزي قبل بدء مشواره في كأس ، فيما أعادت إلى الواجهة المخاوف من تأثير الأحوال الجوية المتقلبة في عدد من المباريات التي تستضيفها خلال البطولة.