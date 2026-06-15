صور - أيقونة تركية في المدرجات

خطفت شخصية المشجّع المعروف بلقب أودي نيكو الأضواء

خطفت شخصية المشجّع المعروف بلقب أودي نيكو الأضواء خلال مباراة وأستراليا في ، بعدما ظهر في مدرجات ملعب BC Place في فانكوفر بإطلالته الشهيرة التي تجمع بين اللونين الأسود والأبيض.

اسمه الحقيقي هو نجدت أولشرمان، وهو من أبرز مشجعي بشكتاش والمنتخب التركي، واشتهر بطلاء وجهه بالأسود مع شعر ولحية باللون ، في إشارة إلى ألوان ناديه بشكتاش.



ولم يكن ظهوره في المونديال مفاجئًا للجماهير ، إذ يُعرف أودي نيكو بحضوره الدائم خلف المنتخب في البطولات الكبرى، كما سبق أن جذب الأنظار خلال كأس 2024 في .

ورغم خسارة تركيا مباراتها الافتتاحية أمام (0-2)، بقي نيكو واحدًا من أبرز اللقطات الجماهيرية في اللقاء، مؤكدًا أنّ تركيا قادرة دائمًا على خطف الأنظار حتى خارج أرض الملعب. ولم يكن ظهوره في المونديال مفاجئًا للجماهير ، إذ يُعرف أودي نيكو بحضوره الدائم خلف المنتخب في البطولات الكبرى، كما سبق أن جذب الأنظار خلال كأس 2024 في .ورغم خسارة تركيا مباراتها الافتتاحية أمام (0-2)، بقي نيكو واحدًا من أبرز اللقطات الجماهيرية في اللقاء، مؤكدًا أنّ تركيا قادرة دائمًا على خطف الأنظار حتى خارج أرض الملعب.







