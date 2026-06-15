صور - أيقونة تركية في المدرجات

خطفت شخصية المشجّع التركي
المعروف بلقب أودي نيكو الأضواء خلال مباراة تركيا
وأستراليا في كأس العالم
، بعدما ظهر في مدرجات ملعب BC Place في فانكوفر بإطلالته الشهيرة التي تجمع بين اللونين الأسود والأبيض.
اسمه الحقيقي هو نجدت أولشرمان، وهو من أبرز مشجعي بشكتاش والمنتخب التركي، واشتهر بطلاء وجهه بالأسود مع شعر ولحية باللون الأبيض
، في إشارة إلى ألوان ناديه بشكتاش.
ولم يكن ظهوره في المونديال مفاجئًا للجماهير التركية
، إذ يُعرف أودي نيكو بحضوره الدائم خلف المنتخب في البطولات الكبرى، كما سبق أن جذب الأنظار خلال كأس أوروبا
2024 في ألمانيا
.
ورغم خسارة تركيا مباراتها الافتتاحية أمام أستراليا
(0-2)، بقي نيكو واحدًا من أبرز اللقطات الجماهيرية في اللقاء، مؤكدًا أنّ تركيا قادرة دائمًا على خطف الأنظار حتى خارج أرض الملعب.