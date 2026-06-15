لامين يامال يعلو فوق أتلانتا

كُشف في مدينة أتلانتا
الأميركية عن إعلان ضخم للنجم الإسباني لامين يامال
، تسيّد كامل واجهة فندق Signia by Hilton Atlanta، بالقرب من ملعب مرسيدس
بنز الذي يستضيف مباريات في كأس العالم
.
الإعلان، الذي يأتي ضمن حملة دعائية لشركة Powerade، خطف الأنظار بحجمه وموقعه البارز في محيط أحد أبرز ملاعب البطولة، بالتزامن مع استعداد منتخب إسبانيا
لبدء مشواره في المونديال.
وتُظهر الحملة المكانة التسويقية المتصاعدة للاعب برشلونة
الشاب، الذي بات واحدًا من أبرز وجوه الجيل الجديد في كرة القدم
، ليس فقط داخل الملعب، بل أيضًا على مستوى الحضور التجاري والإعلامي.
ويأتي ظهور يامال العملاق في أتلانتا قبل المباراة الأولى لمنتخب إسبانيا في كأس العالم
، المقررة الليلة بمواجهة الرأس الأخضر
، وسط ترقّب كبير لما سيقدّمه اللاعب في البطولة، بعد موسم جعله من أكثر الأسماء متابعة في الكرة
العالمية.