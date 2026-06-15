لامين يامال يعلو فوق أتلانتا

إعلان ضخم للنجم الإسباني

كُشف في مدينة الأميركية عن إعلان ضخم للنجم الإسباني ، تسيّد كامل واجهة فندق Signia by Hilton Atlanta، بالقرب من ملعب بنز الذي يستضيف مباريات في .

الإعلان، الذي يأتي ضمن حملة دعائية لشركة Powerade، خطف الأنظار بحجمه وموقعه البارز في محيط أحد أبرز ملاعب البطولة، بالتزامن مع استعداد منتخب لبدء مشواره في المونديال.

وتُظهر الحملة المكانة التسويقية المتصاعدة للاعب الشاب، الذي بات واحدًا من أبرز وجوه الجيل الجديد في ، ليس فقط داخل الملعب، بل أيضًا على مستوى الحضور التجاري والإعلامي.

ويأتي ظهور يامال العملاق في أتلانتا قبل المباراة الأولى لمنتخب إسبانيا في كأس ، المقررة الليلة بمواجهة ، وسط ترقّب كبير لما سيقدّمه اللاعب في البطولة، بعد موسم جعله من أكثر الأسماء متابعة في العالمية.







