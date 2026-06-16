"الجَدّة" يحرس حلم كاب فيردي ويكتسح انستغرام

وقف سدًّا منيعًا أمام

خطف فوزينها، حارس منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) الأضواء في ظهوره التاريخي لبلاده في ، بعدما وقف سدًّا منيعًا أمام ، وقاد منتخب بلاده إلى تعادل ثمين (0-0) في افتتاح مشواره ضمن المجموعة الثامنة.

الحارس البالغ 40 عامًا كان نجم المباراة بلا منازع، بعدما حرم المنتخب الإسباني من التسجيل رغم سيطرته الكبيرة على ومحاولاته المتكرّرة، إذ أنهى اللقاء بـ7 تصدّيات، بينها كرات خطيرة في الشوط الأول أمام وميكيل أويارزابال وإيمريك لابورت.

وبعيدًا عن أرقامه داخل الملعب، لفت فوزينها الانتباه أيضًا بلقبه غير المعتاد، فاسمه الحقيقي جوسيمار جوزيه إيفورا دياس، أمّا "فوزينها" فهو لقب قديم التصق به منذ طفولته، ويُترجم في بمعنى قريب من "الجَدّة"، بعدما ارتبطت حكايته، بحسب روايات متداولة، بطفولته ولجوئه إلى جدّته بعد مشاجرات اللعب في الشارع.

اللافت أن عدد متابعي فوزينها على ، ارتفع من خمسين ألفاً قبل المباراة الى 5.9 مليوناً بعدها، وهو أمر يعكس نجاحه في منح كاب نقطة تاريخية أمام أحد كبار العالمية.







