رقم سلبي غريب يلاحق مهاجم إسبانيا

سجّل ميكيل أويارزابال
رقمًا سلبيًا لافتًا خلال تعادل إسبانيا
مع منتخب الرأس الأخضر
- كاب فيردي
(0-0)، في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن كأس العالم
.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، أصبح مهاجم منتخب إسبانيا أوّل لاعب منذ بدء تسجيل بيانات كأس العالم
عام 1966 يخوض أوّل 30 دقيقة من مباراة في البطولة من دون أن يلمس الكرة
ولو مرة واحدة.
ورغم سيطرة إسبانيا الكبيرة على مجريات الشوط الأول، عانى أويارزابال من عزلة واضحة داخل منطقة الهجوم، قبل أن يسجّل لمسته الأولى في الدقيقة 31، في مشهد
عكس صعوبة وصول الكرة إلى مهاجم ريال
سوسييداد أمام التنظيم الدفاعي المحكم لكاب فيردي.
وجاء هذا الرقم في مباراة محبطة للمنتخب الإسباني، الذي دخل اللقاء مرشحًا لتحقيق فوز مريح، لكنه اصطدم بدفاع صلب وتألق كبير من الحارس فوزينها، ليخرج بنقطة واحدة فقط من مواجهة كانت من أبرز مفاجآت الجولة الافتتاحية.