رقم سلبي غريب يلاحق مهاجم إسبانيا

سجّل رقمًا سلبيًا لافتًا

سجّل رقمًا سلبيًا لافتًا خلال تعادل مع منتخب - كاب (0-0)، في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن .

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، أصبح مهاجم منتخب إسبانيا أوّل لاعب منذ بدء تسجيل بيانات كأس عام 1966 يخوض أوّل 30 دقيقة من مباراة في البطولة من دون أن يلمس ولو مرة واحدة.

ورغم سيطرة إسبانيا الكبيرة على مجريات الشوط الأول، عانى أويارزابال من عزلة واضحة داخل منطقة الهجوم، قبل أن يسجّل لمسته الأولى في الدقيقة 31، في عكس صعوبة وصول الكرة إلى مهاجم سوسييداد أمام التنظيم الدفاعي المحكم لكاب فيردي.

وجاء هذا الرقم في مباراة محبطة للمنتخب الإسباني، الذي دخل اللقاء مرشحًا لتحقيق فوز مريح، لكنه اصطدم بدفاع صلب وتألق كبير من الحارس فوزينها، ليخرج بنقطة واحدة فقط من مواجهة كانت من أبرز مفاجآت الجولة الافتتاحية.





