فيديو - تميمة المونديال في مهمة أمنية

في مشهد
غير مألوف، استعانت الشرطة في بيرو بزيَّي تميمتَي كأس العالم
2026 لتنفيذ عملية أمنية
أسفرت عن توقيف مشتبه به في ليما.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس
"، تنكّر عنصران من الشرطة بشخصيتَي "كلاتش"، النسر الذي يمثّل الولايات المتحدة
، و"مايبل"، الموظ الكندي، قبل أن يقتربا من منزل
المشتبه به، في عملية هدفت إلى عدم إثارة الانتباه مستفيدة من الأجواء المونديالية.
وأظهر مقطع نشرته الشرطة عناصرها وهم يقتحمون المكان بمساندة فريق أمني، قبل توقيف المشتبه به وضبط مواد ممنوعة وسلاح داخل الموقع.
وتُعد هذه العملية واحدة من أغرب اللقطات المرتبطة بكأس العالم
خارج الملاعب، إذ انتهت بظهور العناصر وهم يرتدون الزيّ الأمني فوق أزياء التمائم.