فيديو - تميمة المونديال في مهمة أمنية

📌 Mascots Help Arrest Drug Dealer in



Police officers in Peru disguised themselves as the official World Cup mascots: an eagle named Clutch and a moose named Maple. They used this creative disguise to track down and arrest a suspected drug trafficker without… pic.twitter.com/aQ0tzxieEf — Context 360 (@NewsContext360) June 15, 2026

في غير مألوف، استعانت الشرطة في بيرو بزيَّي تميمتَي 2026 لتنفيذ عملية أسفرت عن توقيف مشتبه به في ليما.وبحسب وكالة " "، تنكّر عنصران من الشرطة بشخصيتَي "كلاتش"، النسر الذي يمثّل ، و"مايبل"، الموظ الكندي، قبل أن يقتربا من المشتبه به، في عملية هدفت إلى عدم إثارة الانتباه مستفيدة من الأجواء المونديالية.وأظهر مقطع نشرته الشرطة عناصرها وهم يقتحمون المكان بمساندة فريق أمني، قبل توقيف المشتبه به وضبط مواد ممنوعة وسلاح داخل الموقع.وتُعد هذه العملية واحدة من أغرب اللقطات المرتبطة بكأس خارج الملاعب، إذ انتهت بظهور العناصر وهم يرتدون الزيّ الأمني فوق أزياء التمائم.