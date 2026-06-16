فيديو - جماهير اسكتلندا تستفزّ إنكلترا

شهدت أجواء لقطات لافتة، بعدما قام عدد من المشجعين الإسكتلنديين بنزع أعلام إنكليزية، كانت معلّقة في أحد الشوارع.وجاءت الحادثة وسط حضور جماهيري كبير للمنتخب الإسكتلندي في البطولة، بالتزامن مع عودته إلى كأس للمرة الأولى منذ عام 1998، ما منح جماهيره زخمًا كبيرًا في المدرجات وخارجها.هذا المشهد، أعاد تسليط الضوء على الحساسية التاريخية بين جماهير المنتخبين، خصوصًا في البطولات الكبرى التي تشهد حضورًا متزامنًا لإنكلترا واسكتلندا.وتأتي هذه اللقطة بعد أيام من بداية قوية لجماهير في المونديال، حيث خطفت الأنظار بأعدادها الكبيرة وأجوائها الصاخبة، وبعد فوز المنتخب على افتتاحاً (1-0).