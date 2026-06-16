فيديو - أسطورة ألمانيا مُعجب بمحمد هاني

🎥 The moment Mohamed Salah met with former German footballer and winner Bastian Schweinsteiger and took a picture with him ❤️🇪🇬🇩🇪 pic.twitter.com/PEjLDfyCg7 — Salah Updates #WorldCup (@SalahUpdates) June 15, 2026

على الرغم من تسجيل الظهير الأيمن محمد هاني هدفا عكسيا في الشوط الثاني، من تعادل مصر مع (1-1) في افتتاح مشوارهما ضمن المجموعة السابعة من ، فقد أبدى أسطورة باستيان شفاينشتايغر إعجابه بأداءه، وطلب مقابلته عقب نهاية اللقاءوتابع شفاينشتايغر المباراة، ولفت انتباهه المستوى العالي الذي قدمه محمد هاني، خاصة في الحد من خطورة البلجيكي جيريمي دوكو، مشيدا بانضباطه التكتيكي وقدرته على استخلاص الكرة والقيام بدور دفاعي مؤثر طوال .وعقب المباراة، التقى شفاينشتايغر بعدد من لاعبي منتخب مصر، من بينهم ومحمد هاني، حيث تبادل الحديث معهم وأشاد بالمستوى الذي ظهر به الظهير المصري، والتقط صورة تذكارية معه.