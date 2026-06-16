فيديو - أسطورة ألمانيا مُعجب بمحمد هاني

على الرغم من تسجيل الظهير الأيمن محمد هاني هدفا عكسيا في الشوط الثاني، من تعادل مصر مع بلجيكا
(1-1) في افتتاح مشوارهما ضمن المجموعة السابعة من كأس العالم
، فقد أبدى أسطورة الكرة الألمانية
باستيان شفاينشتايغر إعجابه بأداءه، وطلب مقابلته عقب نهاية اللقاء
وتابع شفاينشتايغر المباراة، ولفت انتباهه المستوى العالي الذي قدمه محمد هاني، خاصة في الحد من خطورة الجناح
البلجيكي جيريمي دوكو، مشيدا بانضباطه التكتيكي وقدرته على استخلاص الكرة والقيام بدور دفاعي مؤثر طوال 90 دقيقة
.
وعقب المباراة، التقى شفاينشتايغر بعدد من لاعبي منتخب مصر، من بينهم محمد صلاح
ومحمد هاني، حيث تبادل الحديث معهم وأشاد بالمستوى الذي ظهر به الظهير المصري، والتقط صورة تذكارية معه.