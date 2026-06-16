فيديو - شعار "ميناب 168" يطغى في مباراة إيران ونيوزيلندا

🚨 Irán dedicó su primer gol ante Nueva Zelanda a las 168 niñas fallecidas en Minab, adoptando simbólicamente el nombre "Minab 168". El equipo canalizó el dolor nacional, uniendo el deporte con la memoria histórica de la nación. Este sentido homenaje marcó la participación del… pic.twitter.com/BByqpNXWGw — teleSUR TV (@teleSURtv) June 16, 2026 Iran's National Football Team Honors the Minab 168 Children with this video for the FIFA World Cup pic.twitter.com/2IMm6o7Awd — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) June 15, 2026 Cancillería iraní anima con un VIDEO desgarrador a su selección antes del primer encuentro mundialista pic.twitter.com/bypXsKJhDI — aapayés (@aapayes) June 15, 2026

شهدت مباراة ونيوزيلندا (2-2) في كأس لحظة مؤثرة حملت أبعاداً إنسانية ووطنية، بعدما خصص لاعبو المنتخب هدفهم الأول لتكريم 168 فتاة لقين حتفهن في مدرسة ميناب في مطلع الحرب .واحتفل اللاعبون بالهدف تحت شعار "ميناب 168"، في رسالة تضامن مع أسر الضحايا الـ 168 الذين سقطوا في قصف أميركي على مدرسة للأطفال، واستحضاراً لذكرى المأساة التي هزّت الشارع الإيراني.ولم يكن الاحتفال مجرد مناسبة رياضية، بل تحوّل إلى تعبير عن الحزن الجماعي الذي يعيشه الإيرانيون، حيث نجح المنتخب في توحيد مشاعر الجماهير داخل وخارج الملعب. وعكس هذا التصرف رغبة اللاعبين في جعل مشاركتهم المونديالية منصة لتخليد ذكرى الضحايا وإبراز التكاتف الوطني في مواجهة الألم.وأكدت هذه اللفتة أن تتجاوز حدود المنافسة الرياضية، لتصبح وسيلة للتعبير عن الإنسانية والوطنية.كما نشر حساب الإيراني فيديو تكريمي لضحايا المدرسة أبطاله لاعبي منتخب إيران، جمع بين الحضور الرياضي في كأس العالم والوفاء لذاكرة 168 فتاة من ميناب، وحذت حذوه في فيديو مماثل.