فيديو - إنفانتينو هنأ لاعبي إيران بعد التعادل المثير مع نيوزيلندا

عاجل
مراسل الجديد: غارة من مسيرة إستهدفت دوار "دار المعلمين" في النبطية الفوقا
مراسل الجديد: غارة من مسيرة إستهدفت دوار "دار المعلمين" في النبطية الفوقا
ترامب: يتوقع أن تتم المرحلة الثانية من الاتفاق النووي مع إيران بسرعة
ترامب: يتوقع أن تتم المرحلة الثانية من الاتفاق النووي مع إيران بسرعة
ترامب: سنفصح عن تفاصيل الاتفاق مع إيران في الأطر الرسمية
ترامب: سنفصح عن تفاصيل الاتفاق مع إيران في الأطر الرسمية
ترامب: مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة
ترامب: مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة
رئيسة المفوضية الأوروبية: شرق أوسط مستقر يتطلّب أن يكون لبنان مستقرا ومسالما
رئيسة المفوضية الأوروبية: شرق أوسط مستقر يتطلّب أن يكون لبنان مستقرا ومسالما
لقاء بين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال قمة "مجموعة السبع"
لقاء بين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال قمة "مجموعة السبع"
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
29 o
AlJadeedTv
البقاع
32 o
AlJadeedTv
الجنوب
26 o
AlJadeedTv
الشمال
27 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
26 o
AlJadeedTv
كسروان
28 o
AlJadeedTv
متن
28 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - إنفانتينو هنأ لاعبي إيران بعد التعادل المثير مع نيوزيلندا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - إنفانتينو هنأ لاعبي إيران بعد التعادل المثير مع نيوزيلندا
A-
A+

كرة القدم

2026-06-16 | 05:04
فيديو - إنفانتينو هنأ لاعبي إيران بعد التعادل المثير مع نيوزيلندا

عقب تعادل ايران المثير (2-2) أمام نيوزيلندا

حرص رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو على زيارة غرفة ملابس المنتخب الإيراني عقب تعادله المثير (2-2) أمام نيوزيلندا في افتتاح مشوارهما ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم، موجهاً كلمات تهنئة ودعم للاعبين على أدائهم وروحهم القتالية خلال اللقاء.
وجاءت زيارة إنفانتينو بعد مباراة شهدت عودة المنتخب الإيراني في مناسبتين، حيث نجح في تعديل النتيجة مرتين عبر رامين رضائيان ومحمد محبي، بعدما تقدم النيوزيلنديون بهدفين سجلهما إليجا جاست، لينتهي اللقاء بتقاسم النقاط بين المنتخبين.
وبحسب تصريحات أعقبت المباراة، فإن إنفانتينو توجه إلى غرفة الملابس الإيرانية لتهنئة اللاعبين والإشادة بمشاركتهم وأدائهم، في ظل الظروف اللوجستية الصعبة التي واجهها المنتخب خلال الفترة الأخيرة، كما أكد دعمه للفريق بعد الشكاوى التي أثارها المسؤولون الإيرانيون بشأن ترتيبات التنقل والإقامة خلال البطولة.
من جانبه، أعرب الجهاز الفني الإيراني عن امتنانه للدعم المعنوي الذي تلقاه اللاعبون، مؤكداً أن الفريق أظهر شخصية قوية بالعودة في النتيجة مرتين أمام منتخب نيوزيلندا، ليحافظ على حظوظه في المنافسة قبل المواجهة المقبلة أمام بلجيكا ضمن منافسات المجموعة السابعة.
ويُعد التعادل نقطة ثمينة للمنتخب الإيراني في بداية مشواره بالمونديال، خاصة في ظل التحديات التي أحاطت بتحضيراته للبطولة، بينما خرج المنتخب النيوزيلندي بإحساس مختلط بعد أن فرّط في الفوز رغم تقدمه مرتين خلال المباراة.



مقالات ذات صلة

ظهور مقطع فيديو مثير يجمع لاعبي مانشستر سيتي مع غوارديولا
2026-05-23

ظهور مقطع فيديو مثير يجمع لاعبي مانشستر سيتي مع غوارديولا

بعد التعادل الصادم، لاعبو إسبانيا يرفعون سقف التحدّي
04:28

بعد التعادل الصادم، لاعبو إسبانيا يرفعون سقف التحدّي

فيديو - تفصيل لافت على صدور لاعبي إيران
2026-06-09

فيديو - تفصيل لافت على صدور لاعبي إيران

إنفانتينو يؤكد مجدداً: إيران ستشارك بكأس العالم في أميركا
2026-05-01

إنفانتينو يؤكد مجدداً: إيران ستشارك بكأس العالم في أميركا

فيديو - إنفانتينو هنأ لاعبي إيران بعد التعادل المثير مع نيوزيلندا

رياضة

كرة القدم

جياني إنفانتينو

المنتخب الإيراني

كأس العالم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - شعار "ميناب 168" يطغى في مباراة إيران ونيوزيلندا
فيديو - أسطورة ألمانيا مُعجب بمحمد هاني

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - مدرب العراق يفاجئ لاعبه بمولوده الجديد
05:06

فيديو - مدرب العراق يفاجئ لاعبه بمولوده الجديد

احتفل منتخب العراق بطريقة خاصة بالمولود الجديد

05:06

فيديو - مدرب العراق يفاجئ لاعبه بمولوده الجديد

احتفل منتخب العراق بطريقة خاصة بالمولود الجديد

فيديو - شعار "ميناب 168" يطغى في مباراة إيران ونيوزيلندا
05:05

فيديو - شعار "ميناب 168" يطغى في مباراة إيران ونيوزيلندا

شهدت مباراة إيران ونيوزيلندا لحظة مؤثرة حملت أبعاداً إنسانية ووطنية

05:05

فيديو - شعار "ميناب 168" يطغى في مباراة إيران ونيوزيلندا

شهدت مباراة إيران ونيوزيلندا لحظة مؤثرة حملت أبعاداً إنسانية ووطنية

فيديو - أسطورة ألمانيا مُعجب بمحمد هاني
04:34

فيديو - أسطورة ألمانيا مُعجب بمحمد هاني

على الرغم من تسجيل الظهير الأيمن هدفا عكسيا في الشوط الثاني

04:34

فيديو - أسطورة ألمانيا مُعجب بمحمد هاني

على الرغم من تسجيل الظهير الأيمن هدفا عكسيا في الشوط الثاني

اخترنا لك
فيديو - مدرب العراق يفاجئ لاعبه بمولوده الجديد
05:06
فيديو - شعار "ميناب 168" يطغى في مباراة إيران ونيوزيلندا
05:05
فيديو - أسطورة ألمانيا مُعجب بمحمد هاني
04:34
فيديو - جماهير اسكتلندا تستفزّ إنكلترا
04:33

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026