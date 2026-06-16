فيديو - إنفانتينو هنأ لاعبي إيران بعد التعادل المثير مع نيوزيلندا

🔴 Après le match nul des joueurs iraniens face à la Nouvelle-Zélande, Gianni Infantino a adressé quelques mots aux joueurs, les félicitant surtout pour leur participation. pic.twitter.com/Ug5uJcs2av — RMC Sport (@RMCsport) June 16, 2026

حرص رئيس الدولي (فيفا) جياني إنفانتينو على زيارة غرفة ملابس المنتخب عقب تعادله المثير (2-2) أمام نيوزيلندا في افتتاح مشوارهما ضمن منافسات المجموعة السابعة من ، موجهاً كلمات تهنئة ودعم للاعبين على أدائهم وروحهم القتالية خلال اللقاء.وجاءت زيارة إنفانتينو بعد مباراة شهدت عودة المنتخب الإيراني في مناسبتين، حيث نجح في تعديل النتيجة مرتين عبر رامين رضائيان ومحمد محبي، بعدما تقدم النيوزيلنديون بهدفين سجلهما إليجا جاست، لينتهي اللقاء بتقاسم النقاط بين المنتخبين.وبحسب تصريحات أعقبت المباراة، فإن إنفانتينو توجه إلى غرفة الملابس لتهنئة اللاعبين والإشادة بمشاركتهم وأدائهم، في ظل الظروف اللوجستية الصعبة التي واجهها المنتخب خلال الفترة ، كما أكد دعمه للفريق بعد الشكاوى التي أثارها المسؤولون الإيرانيون بشأن ترتيبات التنقل والإقامة خلال البطولة.من جانبه، أعرب الجهاز الفني الإيراني عن امتنانه للدعم المعنوي الذي تلقاه اللاعبون، مؤكداً أن الفريق أظهر شخصية قوية بالعودة في النتيجة مرتين أمام منتخب نيوزيلندا، ليحافظ على حظوظه في المنافسة قبل المواجهة المقبلة أمام بلجيكا ضمن منافسات المجموعة السابعة.ويُعد التعادل نقطة ثمينة للمنتخب الإيراني في بداية مشواره بالمونديال، خاصة في ظل التحديات التي أحاطت بتحضيراته للبطولة، بينما خرج المنتخب النيوزيلندي بإحساس مختلط بعد أن فرّط في الفوز رغم تقدمه مرتين خلال المباراة.