شعار صغير لجمال موسيالا يثير الجدل

تُعدّ هذه القواعد جزءًا من السياسة التجارية المعتمدة

ظهر موسيالا قبل مباراة وكوراساو في وهو يضع شريطًا لاصقًا على الخاص بسماعاته من نوع "Beats by Dre"، في لقطة أثارت عدّة تساؤلات.

وبحسب تقارير صحفية، جاءت الخطوة تماشيًا مع قواعد الخاصة بالعلامات التجارية خلال البطولة، والتي تمنع ظهور شعارات الشركات غير المرتبطة بعقود رعاية رسمية مع كأس في المساحات الخاضعة لتنظيم "فيفا".

وتُعدّ هذه القواعد جزءًا من السياسة التجارية المعتمدة في البطولة، حيث يحرص فيفا على حماية حقوق الرعاة الرسميين ومنع أي ظهور دعائي غير مرخّص خلال المباريات أو في محيطها.

وجاءت الواقعة قبل المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على كوراساو (7-1)، في بداية قوية للمانشافت، بينما بقيت لقطة موسيالا خارج الملعب من التفاصيل التي رافقت اللقاء.







