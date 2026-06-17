زائر غير متوقع في معسكر ألمانيا

شهد معسكر المنتخب الألماني في كأس العالم
، والكائن في وينستون سالم
بولاية نورث كارولاينا واقعة غير مألوفة، بعدما كشف القائد جوشوا
كيميش عن ظهور أفعى سامة بالقرب من مقر إقامة الفريق.
وقال كيميش إنّ اللاعبين شاهدوا الأفعى، قبل أن يتمّ إبلاغهم بأنّها سامة، مضيفًا أنّ التعرّض للدغتها يستدعي التوجّه إلى المستشفى، رغم أنه لا يعتقد أنّها قاتلة في العادة.
وبحسب صحيفة "بيلد
" الألمانية
، فإن الأفعى من نوع "Copperhead"، وهو نوع معروف بوجوده في ولاية نورث كارولاينا.
وأوضح كيميش أنّ لاعبي ألمانيا
باتوا أكثر حذرًا في محيط المعسكر، قائلًا إنّ الدوس على أفعى من هذا النوع قد ينتهي بشكل سيئ.
وأضاف قائد المنتخب قبل أيام من المباراة الثانية لألمانيا في دور المجموعات
أمام ساحل العاج
أنّ الحياة البرية في الولايات المتحدة
تبدو مختلفة عمّا اعتاده في بلاده، معتبرًا أنّ ألمانيا لا تضم هذا العدد من الحيوانات التي قد تشكّل خطرًا على الإنسان.