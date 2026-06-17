زائر غير متوقع في معسكر ألمانيا

شهد معسكر المنتخب الألماني واقعة غير مألوفة

شهد معسكر المنتخب الألماني في ، والكائن في وينستون بولاية نورث كارولاينا واقعة غير مألوفة، بعدما كشف القائد كيميش عن ظهور أفعى سامة بالقرب من مقر إقامة الفريق.

وقال كيميش إنّ اللاعبين شاهدوا الأفعى، قبل أن يتمّ إبلاغهم بأنّها سامة، مضيفًا أنّ التعرّض للدغتها يستدعي التوجّه إلى المستشفى، رغم أنه لا يعتقد أنّها قاتلة في العادة.

وبحسب صحيفة " " ، فإن الأفعى من نوع "Copperhead"، وهو نوع معروف بوجوده في ولاية نورث كارولاينا.

وأوضح كيميش أنّ لاعبي باتوا أكثر حذرًا في محيط المعسكر، قائلًا إنّ الدوس على أفعى من هذا النوع قد ينتهي بشكل سيئ.

وأضاف قائد المنتخب قبل أيام من المباراة الثانية لألمانيا في دور أمام أنّ الحياة البرية في تبدو مختلفة عمّا اعتاده في بلاده، معتبرًا أنّ ألمانيا لا تضم هذا العدد من الحيوانات التي قد تشكّل خطرًا على الإنسان.







