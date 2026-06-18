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فيديو - جماهير الكونغو تردّ على رونالدو بطريقتها

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فيديو - جماهير الكونغو تردّ على رونالدو بطريقتها
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كرة القدم

2026-06-18 | 00:55
فيديو - جماهير الكونغو تردّ على رونالدو بطريقتها

نجح منتخب الكونغو الديمقراطية في فرض التعادل (1-1) على البرتغال

تحوّلت أجواء التعادل (1-1) بين منتخب البرتغال ومنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مشهد احتفالي خارج ملعب NRG في هيوستن.
فقد ظهر عدد من مشجعي المنتخب الكونغولي وهم يقلّدون احتفال كريستيانو رونالدو الشهير “Siuuu”، عقب نهاية المباراة التي جمعت المنتخبين في افتتاح مشوارهما ضمن المجموعة 11 من كأس العالم.
وجاءت اللقطة في أجواء ساخرة وطريفة، بعدما نجح منتخب الكونغو الديمقراطية في فرض التعادل (1-1) على البرتغال، في نتيجة لافتة أمام أحد المنتخبات المرشحة للذهاب بعيدًا في البطولة. 
وكانت البرتغال قد تقدّمت مبكرًا عبر جواو نيفيش في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك يوان ويسا التعادل للمنتخب الأفريقي قبل نهاية الشوط الأول.
وشكّل التعادل محطة مهمة للكونغو الديمقراطية في عودتها إلى كأس العالم بعد 52 عامًا من الغياب، بينما لم يتمكن رونالدو، الذي بدأ اللقاء قائدًا للبرتغال، من ترك بصمته التهديفية، رغم مشاركته في ظهوره السادس بالمونديال.
وبين فرحة النتيجة ورمزية الاحتفال، وجدت جماهير الكونغو الديمقراطية في “Siuuu” وسيلة للاحتفاء بنقطة تاريخية، وتحويل احتفال رونالدو الشهير إلى مشهد خاص بها خارج الملعب.



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